Saattohoitokoti on selvinnyt vaikeistakin vuosista – Koivikko-kodin tulevaisuus on nyt vankemmalla pohjalla

Koivikko-kodin johtaja ja Koivikkosäätion toimitusjohtaja Riikka Koivisto sanoo, että palliatiivisen poliklinikan toiminnan käynnistyttyä Kanta-Hämeen keskussairaalassa on Koivikko-kodilla ollut kaikki edellytykset keskittyä perustehtäväänsä eli saattohoitoon.

– Potilaiden hoitoon ohjaus on lähtenyt toimimaan ja potilas on saanut tarvelähtöisesti lähetteen. Tämä muutos on turvannut potilaan pääsyä saattohoitoon ja toimintamme jatkumisen, hän toteaa.

Hämeenlinnassa toimiva Koivikko-koti on palliatiivisen lääketieteen erityisyksikkö ja saattohoitokoti. Koivikko-kodilla on erityispätevyyslääkärin koulutusoikeudet.

Koivikko-kodin johtaja Riikka Koivisto on myös Suomen Palliatiivisen Hoidon yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

Hyväntekeväisyydellä edelleen valtava merkitys

Koivikko-kodin toiminta on vuosien aikana ollut useita kertoja uhattuna taloudellisen tilanteen takia. Koivikkosäätiön ylläpitämän Koivikko-kodin rahoitus tulee sekä sopimusperusteisesti kunnilta että varainhankintana.

Kunnat maksavat asukkaidensa erityisyksikössä toteutettavasta saattohoidosta hoitovuorokauden hinnan toteutuneelta hoitojaksolta.

– Yhteistyö sairaanhoitopiirin ja palliatiivisen hoidon poliklinikan kanssa on sujuvaa ja hyvää. Potilas saa tarvelähtöisesti lähetteen, eikä erillistä maksusitoumusta enää tarvita. Lähes sata prosenttia asiakkaista on Kanta-Hämeestä sopimuskunnista. Itse maksavia on harvoin ja aivan yksittäistapauksina, aina ei edes joka vuosi, sillä saattohoito järjestetään tarvelähtöisesti yhteistyönä ja kuuluu jokaiselle sitä tarvitsevalle, Riikka Koivisto selvittää.

Hyväntekeväisyydellä on kuitenkin suuri merkitys Koivikko-kodille, sillä osa toiminnasta on toteutettu alusta saakka hyväntekeväisyysvaroin.

– Näin olemme turvanneet alueen erityistason saattohoidon toteutumista, riittäviä henkilöstöresursseja sekä psykososiaalista tukea hyvän oirehoidon rinnalla sekä potilaille että heidän läheisilleen, Riikka Koivisto muistuttaa.

Uusi Koivikko-koti -kiinteistö on suunnittelun alla

Uuden Assi-sairaalan suunnittelu on vahvistanut myös Koivikko-kodin tulevaisuuden suunnittelua.

– Meillä on Koivikkosäätiössä tällä hetkellä tavoitteena olla tulevaisuudessa mahdollisimman lähellä Assi-sairaalaa, kuten STM:n asiakirjoissakin on sijaintiamme suositeltu – samalla kampusalueella, Koivisto sanoo.

Koivisto kertoo, että uusi Koivikko-koti kiinteistö on suunnittelun alla.

– Koska emme tee voittoa, vaan toteutamme osan perustoiminnastamme lahjoitusvaroin, on kiinteistön varainhankinnassa meillä vielä paljon työtä edessä. Siihen saakka toimimme nykyisissä tiloissamme, joita on pidetty ja huollettu hyvin, hän selvittää.

Koivisto nostaa toimivaksi esimerkiksi Tampereen yliopistollisen sairaalan eli TAYSin palliatiivisen keskuksen. Saattohoitokoti Pirkanmaan Hoitokoti on sopimusteknisesti osa sairaalan palliatiivista keskusta, mutta samalla hoitokoti on säilyttänyt säätiöroolinsa.

– On hienoa, että yhteistyön malleja on. Tälle yhteistyön tielle luomme myös täällä yhteisen tulevaisuuden mallia, Koivisto toteaa.

Maailman palliatiivisen hoidon ja saattohoidon päivää vietetään lauantaina 10. lokakuuta.

Lue myös: Palliatiivinen hoito lievittää kipua ja kärsimystä