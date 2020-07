Sadat brändit laittoivat Facebookin pannaan vihapuheen takia – Kysyimme, osallistuvatko Kanta-Hämeen suurimmat yritykset boikottiin

Stop Hate for Profit -kampanjassa on mukana maailman tunnetuimpia brändejä. Suomalaisia yrityksiä on mukana noin kymmenen.