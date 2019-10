Sadat opiskelija-asunnot ja pientalot sopivat toistensa lomaan Visamäessä

Visamäen asuintalot ovat enimmäkseen yksi- tai kaksikerroksisia rivi- ja paritaloja sekä omakotitaloja. Rakennuskanta on suurelta osin 2000-luvulta, sillä alueella sijainneen Hattelmalan sairaalan toiminta loppui vuonna 1995.

Visamäessä liikkuu varsinkin päiväsaikaan paljon opiskelijoita ja laajat pysäköintialueet ovat täynnä muun muassa teknologiakeskus Innoparkissa työskentelevien autoja.

Anne Raikko ja Matti Heikka ovat viihtyneet Visamäessä kahdeksan vuotta. Perheeseen kuuluu kolme lasta, joista nuorimmainen on kivenheiton päässä kotoa päiväkodissa ja kaksi muuta käyvät Seminaarin koulua.

– Asumme rivitalossa ihan Hamkin naapurissa. Kun muutimme tänne Hämeenlinnaan, toisena vaihtoehtona oli Hyvinkää. Hyvät liikenneyhteydet ratkaisivat. Hämeenlinnassa emme ole koskaan olleet töissä, Raikko ja Heikka kertovat.

Toinen heistä on nykyisin töissä Riiihimäellä, toinen Espoossa.

– Asuimme ensin alkuun vähän aikaa vuokralla Idänpäässä. Visamäki valikoitui asuinpaikaksi aika sattumanvaraisesti. Moottoritie on lähellä ja tästä on hyvät yhteydet myös fillarilla keskustaan ja rautatieasemalle.

Koulut ovat heidän mielestään vähän kaukana, mutta onneksi perheen eka- ja tokaluokkalainen pääsevät osan koulumatkastaan Seminaarille bussilla. Päiväkoti on ihan lähellä ja siellä voi käydä myös eskaria.

– Kaksi vuotta sitten avattu lähikauppa oli hyvä lisä palveluihin. Kevyen liikenteen silta Kantolaan parantaisi kulkuyhteyksiä entisestään. Nyt pitää Kantolaan päästäkseen vähän kiertää.

Pariskunnan mukaan Visamäki on turvallinen ja yhteisöllinenkin paikka, kun on oppinut tuntemaan naapureita. Kesäaikaan on mukava piipahtaa kylpytakki päällä Vanajaveden rantaan uimaan ja rantareitillä kelpaa ulkoiluttaa koiria.

– On tosi rauhallista, vaikka asumme ihan Hamkin naapurissa. Nykyajan opiskelijat ovat hyvin hiljaisia, Matti Heikka huomauttaa.

Anne ja Kari Lappalainen muuttivat Visamäessä sijaitsevaan paritaloon 13 vuotta sitten.

– Asuimme tuolloin Riihimäellä ja vaihdoin työpaikkaa Helsingistä Hämeenlinnan. Tästä oli helppo kulkea keskustaan töihin, Anne Lappalainen muistelee.

Hän kertoo hiljattain jääneensä eläkkeelle.

Pariskunnan mukana muutti myös tytär, joka kuitenkin aika pian lähti muualle opiskelemaan.

Lappalaiset ovat tyytyväisiä asuinalueeseensa, eivätkä kaipaa sen kummemmin lisää palveluita.

Kaksi vuotta sitten avattua lähikauppaa he käyttävät, vaikka se onkin valikoimaltaan isoja kauppoja suppeampi.

– Keskustaan on lyhyt matka. Me mennään ja tullaan, eikä kaikkien palveluiden tarvitse olla ihan omalla nurkalla, Anne Lappalainen toteaa.

Intialaisen ravintolan Omin yrittäjä Satu Gaonkar kertoo, että lounasaikaan pitää kiirettä. Tällöin asiakkaina on paljon Hämeen ammattikorkeakoulun väkeä ja alueen yrityksissä työskenteleviä.

Ravintola on arkisin auki vain lounasaikaan ja viikonloppuisin tarjotaan lauantaisin brunssia kello 12–15.

– Viikonloppuisin käy asiakkaina alueen asukkaita ja perheitä myös kauempaa. Sellaisia ihmisiä, jotka eivät arkilounaalle välttämättä pääse, Satu Gaonkar kertoo.

Iltaisin alueella on hiljaisempaa. Om kokeili pari vuotta sitten myös ilta-aukioloa, mutta päätyi sitten nykyisiin aukioloaikoihin.

– Olemme tässä omalla porukalla, joten päivistä tulisi pitkiä, Satu Gaonkar kertoo.

Hämeenlinnan seudun opiskelija-asuntosäätiöllä (Hops) on Visamäessä yhteensä noin 300 asuntoa. Koska osa vanhimmista asunnoista on soluasuntoja, on Visamäen opiskelija-asuntojen vuodepaikkaluku kaikkiaan 467.

– Visamäen asunnot ovat haluttuja. Kaikki yksiöt on vuokrattu, mutta joitakin soluasuntoja on nyt tyhjillään. Kaupungissa on viime vuosina rakennettu paljon, joten vuokramarkkinoilla on opiskelijoille tarjolla yksiöitä myös vapailta markkinoilta, Hopsin toiminnanjohtaja Päivi Orkola kertoo.

Hänen mukaansa suosituin Visamäen kohteista on vuonna 2017 valmistunut Kampuskaarre 1, jonka 101 asunnosta 75 on yksiöitä, loput kaksioita ja kolmioita.

– Kampuskaarteen käyttöaste on lähes sata. Tahtotila olisi rakentaa vielä uusi kohde Visamäen alueelle, mutta päätöksiä rakentamisesta ei ole tehty säätiön hallituksessa.

Liiketaloutta opiskeleva Mikko Mäkelä on onnistunut saamaan asunnon Kampuskaarteen taloista.

– Ihan tavallinen talo se on siinä pellolla. En ole naapureita toistaiseksi paljon nähnyt, Mäkelä kertoo.

Hän on asunut talossa vasta kuukauden päivät.

– Alueen K-kaupassa tulee käytyä, hän kertoo.

Mäkelän kanssa Hamkin aulassa istuvista opiskelijakavereista vain yksi kertoo hakeneensa asuntoa Visamäestä, mutta ei onnistunut sellaista saamaan. Siksi hän asuu nyt Linnanniemellä.

– Miksei täälläkin voisi asua. Koululle pääsee nopeasti ja tästä on kuitenkin keskustaan aika lyhyt matka, liiketalouden opiskelijoiden pöydässä pohditaan. HÄSA

