Sadat ulkomaalaiset voivat menettää opiskelupaikkansa – Myös Hamkin opiskelijoiden hakemukset jumittuivat Migriin

Lähes tuhat Suomesta opiskelupaikan saanutta ulkomaista opiskelijaa odottaa vielä oleskelulupansa käsittelyä maahanmuuttovirasto Migrissä, vaikka oppilaitosten lukukaudet ovat alkaneet jo noin kuukausi sitten.

Hakemusten käsittelyn viivästymisestä kertoi perjantaina newsnowfinland.fi-uutissivusto, jonka Migriltä saaman tiedon mukaan käsittely on kesken vielä 937 opiskelijan kohdalla.

Yli puolet käsittelyjonossa olevista hakemuksista on bangladeshilaisilta, nepalilaisilta, pakistanilaisilta ja intialaisilta opiskelijoilta. Myös Afrikan maista, Venäjältä ja Kiinasta on jonossa useita kymmeniä opiskelijoita.

Syynä hakemusten käsittelyn viivästymiseen ovat hakemusten määrien kasvu seitsemällä prosentilla sekä kesän aikainen työvoimapula virastossa.

Lue myös: Universities say Migri delays are damaging their international reputation (newsnowfinland.fi, 20.9.2019)

Hämeen ammattikorkeakoulun (Hamk) lukuvuosi alkoi elokuun 26. päivänä, mutta noin 50 opiskelijaksi valittua EU- ja ETA-alueen ulkopuolista odottaa edelleen Migrin päätöstä päästäkseen Suomeen.

Kansainvälisten asioiden johtajan Kati Heikkisen mukaan Hamk on yrittänyt tarjota ulkomailla oleville opiskelijoilleen muun muassa verkkokursseja. Aika opiskelujen aloittamiseksi Suomessa on kuitenkin loppumassa pian.

– Voimme odottaa opiskelijan saapumista vain lokakuun loppuun saakka. Nyt aletaan jo elää kriittisiä hetkiä sen suhteen, että opiskelija ehtisi järjestää saapumisensa ja asumisensa täällä, vaikka Migri antaisi luvan tänään.

Heikkisen mukaan jonoon ovat juuttuneet lähinnä ne opiskelijat, joiden hakemuksissa on ollut puutteita tai jotain täydennettävää. Hänen mukaansa on opiskelijan kannalta kohtuutonta, että päätöksien tekemisessä voi kestää puolikin vuotta.