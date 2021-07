Sade- ja ukkoskuuroja tänään suuressa osassa Suomea

Sade- ja ukkoskuuroja on tänään luvassa Suomessa monin paikoin, Ilmatieteen laitos kertoo.– Lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa on poutaista, kertoo päivystävä meteorologi Helena Laakso.Lämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosissa ylimmillään 20 astetta. Lapin eteläosissa lämpötilat jäävät 15 asteen tienoille ja Pohjois-Lapissa 10 asteeseen.Metsäpalovaroitus on yhä voimassa laajasti maan keski- ja länsiosissa. Saderintaman odotetaan tuovan perjantaina sateita…