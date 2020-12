Saderintama pyyhkii etelän yli – Kanta-Hämeen pikkuteillä kaksi ulosajoa

Sää jatkuu sateisena suuressa osassa maata, kertoo Ilmantieteen laitos. Tiistain vastaisena yönä maan eteläosiin satoi ohut kerros lunta, ja lumisade jatkuu Etelä-Suomessa läpi päivän.

Hämeenlinnan seudulla tapahtui tiistaina yön ja aamun aikana kaksi pientä ulosajoa pikkuteillä, toinen Hämeenlinnassa ja toinen Janakkalassa. Päivystävän palomestarin Juha Alanderin mukaan pääväylillä ulosajoja ei ole tapahtunut.

Myöhään maanantaina etelästä alkaneet sateet ovat levinneet myös Savoon, Pohjois-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että tiistain suurin sadekertymä sijoittuu Etelä-Karjalaan, jonne lunta voi sataa tiistaina jopa 10 senttimetriä.

Ajokeli on huono maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Huonosta jalankulkusäästä varoitetaan Pohjois-Pohjanmaalta kaakkoon ulottuvalla vyöhykkeellä.

Myös Uudellamaalla sataa runsaasti tiistain aikana. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Petri Hoppulan mukaan on vaikeaa ennustaa, paljonko sadetta tulee lumena aivan eteläisimmässä Suomessa.

– Yösateet olivat vähän vetisempiä kuin mallimme olivat ennustaneet, ja jatkossakin on se riski, että sadetta tulee hieman enemmän vetenä kuin mallimme kertovat. Mahdollista on kuitenkin, että lunta tulee useampi sentti. 3–5 senttiä on hyvin mahdollista, Hoppula kertoo.

– Salpausselän etelärinteillä, missä meri ei vaikuta, lunta voi tulla ylikin viisi senttiä.

Pääkaupunkiseudulla lumi jää lyhytaikaiseksi iloksi, sillä sää lauhtuu keskiviikon vastaisena yönä. Sade muuttuu silkaksi vedeksi huomisaamuun mennessä.

– Keskiviikko näyttää olevan pari kolme astetta plussan puolella rannikolla. Kyllä se (lumi) siitä hupenee vauhdilla pois.

Sateita myös uudenvuodenaatoksi

Sateita on luvassa eri puolelle Suomea myös uudenvuodenaaton vastaisena yönä. Sisämaassa nähdään pääasiassa lumisadetta, mutta etelärannikolla tilanne on auki. Sää pysyttelee etelässä niukasti plussan puolella pitkin viikkoa.

– Torstain vastaisen yön ja torstaiaamun suhteen on vähän vastaavantyyppinen tilanne kuin nyt. Sisämaassa tulee silkkaa lunta ja etelässä kaikkea mahdollista olomuotoa, Hoppula sanoo.

Lähipäiviksi on odotettavissa myös tuulista säätä. Idän ja kaakon suunnalta puhaltaa kohtalaista tai navakkaa tuulta maa-alueilla, ja merialueille voimassa on myös kovan tuulen varoituksia.