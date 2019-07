“Sadon arvailu etukäteen on kuin sään ennustaminen syksylle” – Rukiille povataan kuitenkin hyvää vuotta

Viime vuoden kehno viljavuosi vaikuttaa edelleen: Tarvetta tämän vuoden sadolle on kotimaassakin.

Vilja Tavastian toimitusjohtaja Eero Kovero kuvailee Hämeen tämän vuoden satonäkymiä keskinkertaiseksi tai jopa sitä paremmaksi viljellystä kasvilajista riippuen.

Sekä kevät- että syysviljoilla menee hyvin tällä kasvukaudella Hämeen alueella.

– Rukiissa on hyvä satopotentiaali. Kylvöpinta-ala on iso ja ruis on hyödyntänyt alkukesän kosteuden hyvin. Laatuhan selviää vasta puinnin aikana, Kovero kertoo.

Kasvuolosuhteet ovat Hämeessä Koveron mukaan olleet paremmat kuin suuressa osassa muuta maata.

– Hämeen alueelle on osunut kohtalaiset määrät sadetta, vaikka kuivan puolella vuosi vielä onkin.

Öljykasvit ovat sen sijaan isoissa vaikeuksissa koko maassa.

– Niihin on kohdistunut muun muassa tuholaispainetta ja ne ovat isoilta aloilta kasvaneet heikosti, Kovero sanoo.

Vilja Tavastia osuuskunta myy suurimman osan viljastaan kotimaahan rehu- ja leipäviljaa käyttävälle teollisuudelle.

– Toimimme niin, että myymme viljaa sen käyttäjille emme välittäjille.

Osuuskunnan viljaa on viety myös ulkomaille kuten Latviaan, Liettuaan, Viroon ja Saksaan.

Liettuassa julistettiin juuri hätätila kuivuuden vuoksi ja sen pelätään viemän mukanaan ainakin puolet tämän vuoden sadosta. Kuivuus verottaa paikoitellen myös Saksan peltoja.

Avautuuko Vilja Tavastian osuuskunnan tuottajille suuret viljamarkkinat syksyllä Euroopasta?

– Hintatilanteesta riippuen viedään, mitä viedään. Tämä on juuri sitä aikaa, kun selviää, mihin se hinta asettuu ja mikä on saatavuus ja miltä sato näyttää ulkomailla.

Kovero painottaa, että tuottajat haluavat tuottaa hyvää tavaraa ja saada sille reilun hinnan. Viime vuosi oli Suomessa kehno viljavuosi ja hintataso oli hyvin kilpailukykyinen verrattuna vientiin.

– Jos tarvetta ja maksukykyä on kotimaassa, niin mielellämme myös myymme kotimaahan.

Kovero myös korostaa, että satojen arvailu etukäteen on kuin sään ennustaminen syksylle.

– Sitä voidaan tehdä, vaikka sille ei ole mitään pohjaa, Kovero toteaa.