Sähköinen Omaolo.fi-palvelu laajenee Kanta-Hämeessä kevään aikana erikoissairaanhoitoon

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on ottamassa sähköisen Omaolo.fi-palvelun käyttöön myös erikoissairaanhoidossa. Palvelun pitäisi laajeta ensi keväänä.

– Se tarkoittaa, että kun virka-aika on ohi eikä terveysasemilla ole enää vastaajia, potilaskysymykset ohjataan Kanta-Hämeen keskussairaalaan, ja palvelua saatavilla iltaan asti, uudistusta kuvailee tulosalueen ja päivystysklinikan ylilääkäri Ari Palomäki .

Jo tällä hetkellä sairaanhoitopiiri hallinnoi Omaolo.fi-palvelua ja koordinoi yhteistyötä.

Omaolo on lisäpalvelu

Palomäen mukaan sairaanhoitopiiri on käynyt asiasta neuvotteluja syksyn ajan kuntien kanssa.

– Sairaalan ja kuntien pitää vielä sopia rahoitusmalli ja muut asiat loppuun. Meillä pitää olla riittävät resurssit huolehtia tästä päivystyksessä. Olen luottavainen, että se onnistuu ensi vuonna.

Palomäki ei usko, että Omaolo.fi muuttaisi äkillisesti päivystykseen hoitoon hakeutuvien käytäntöjä. Omaolo on lisäpalvelu muiden palveluiden rinnalla.

– Uskon, että vuoden, kahden sisällä palvelu alkaa näkyä soittojen määrän vähentymisenä. Myös niillä, jotka hakeutuvat päivystykseen ”lievemmillä vaivoilla”, läpimeno päivystyksessä tulee nopeammaksi.

Viime viikolla tällaisten tapausten läpimenoaika päivystyksessä oli 1,10–2,20 tuntia.

Ainutlaatuinen hanke

Niin suomalaisittain kuin kansainvälisestikin ainutlaatuinen Omaolo.fi-palvelu otettiin käyttöön pilottina Hämeenlinnassa tämän vuoden helmikuussa, ja parhaillaan se on laajenemassa maakunnalliseksi, kuten Hämeen Sanomat kertoi nettisivuillaan 6. marraskuuta.

– Helmikuun alusta arviolta tuhat asiakasta on käyttänyt tätä palvelua, mutta vain osa on lähettänyt palvelupyynnön terveysasemalle. Osalle on riittänyt palvelun kokeilukäyttö tai oirekartoitus, sanoo Omaolovastaava, projektipäällikkö Ilona Rönkkö .

Sähköinen palvelu myös ohjaa ajanvaraukseen, jos oirekuvaus muodostuu sellaiseksi, että käynti sairaanhoitajalla tai lääkärillä olisi tarpeen.

Asiakaspalaute positiivista

Asiakkailta saatu palaute on Rönkön mukaan ollut hyvä.

– He ovat olleet positiivisen yllättyneitä siitä, että asiat ratkesivat aika yksinkertaisesti sähköisellä palvelulla.

Esimerkkinä Rönkkö kertoo, että Omaolo.fi-palvelun kautta voi kätevästi saada lääkereseptin vaikkapa virtsatietulehdukseen ilman lääkärissäkäynnin vaivaa.

Sähköinen palvelu myös ohjaa ajanvaraukseen, jos oirekuvaus muodostuu sellaiseksi, että käynti sairaanhoitajalla tai lääkärillä olisi tarpeen.

Rönkön mukaan teknisiä ongelmia seurataan, ja versiopäivityksiä on tehty ja tehdään jatkossakin.

– Toki vielä tulee palautetta, että palvelun käytettävyyttä pitäisi parantaa, kun kyseessä on uusi, tuore palvelu. Kuuntelemme tosi tarkkaan asiakkaiden kommentteja ja kehitämme palvelua koko ajan.

Päivystysapunumero tulossa käyttöön

Omaolon lisäksi SoteDigi oy:n toinen kärkihanke on yleiseurooppalaisen päivystyspalvelunumeron 116117 käyttöönotto Suomessa.

Varovaisen arvion mukaan se tulisi Kanta-Hämeessä käyttöön ensi keväänä.

Päivystysapu tarjoaa päivystyksellistä ohjausta, neuvontaa ja hoidon tarpeen arviointia ympäri vuorokauden, ja sitä antavat oman alueen päivystyspalvelun sairaanhoitajat. HÄSA