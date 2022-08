Sähkön hintakattoa vaativaan aloitteeseen kertyy nimiä – 10 000 nimeä jo kasassa

Jo yli 10 000 suomalaista allekirjoittanut Sähkön hinta kuriin -kansalaisaloitteen . Aloitteessa esitetään, että eduskunnan on selvitettävä kiireellisellä aikataululla mahdollisuudet säätää laki hintakaton käyttöönotosta sähkön hinnoittelussa. – Tavoitteena on laki, joka hinnoittelumekanismin avulla turvaa kuluttajille ja elinkeinoelämälle kohtuuhintaisen sähköenergian saannin niin arjessa kuin poikkeusoloissa, aloitteessa kerrotaan. Aloitteen vastuuhenkilöt muistuttavat, että kansainvälisesti ongelmaan on jo tartuttu lukuisissa...