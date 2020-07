Timo Kangastie matkaa sähköpotkulaudalla Utsjoelta Helsinkiin neljässä päivässä - Ohittaa Kanta-Hämeen ensi sunnuntaina

Tamperelainen Timo Kangastie, 33, aikoo ajaa neljässä päivässä sähköpotkulaudalla Utsjoelta Helsinkiin. Urakka alkaa torstaina 16. heinäkuuta Utsjoelta aamukahdeksalta ja päättyy sunnuntaina 19. heinäkuuta kello 19.00 Helsinkiin.

Mistä idea tempaukseen lähti ja miksi se toteutetaan Timo Kangastie?

– Se lähti vitsistä Aatu Itkosen kanssa. Mietimme, mitä lähtisimme kuvaamaan. Heitimme, että jos menisimme sähköpotkulaudalla Utsjoelta Helsinkiin. Tämä halutaan tehdä omana hulvattomana tempauksenaan.

Milloin olette Kanta-Hämeessä ja mitä reittiä kuljette?

– Sunnuntaiaamuna. Menemme moottoritien vierestä Helsingintietä. Matkan tulee noin 1500 kilometriä, kun joudumme kiertämään isoja teitä.

Miksi sähköpotkulauta? Miten lujaa sillä pääsee?

– Se on ekologisestikin hyvä. Tätä ei kukaan ole aiemmin tehnyt. Voimme näyttää, miten reissuja voi tehdä sähköpotkulaudalla, aina ei tarvitse mennä autolla. Sähköpotkulaudalla voi mennä lyhyitä työmatkojakin.

– Ne kulkevat maksimissaan noin 22 km/t, sillä meillä on tavaraa sen verran laudan päällä.

Oletko harjoitellut sähköpotkulaudalla ajoa?

– Olen vähän. Mottona on, että lahjattomat treenaavat. Suomalaisessa sisulla mennään.

Riittääkö neljä vuorokautta? Montako tuntia ja ajokilometriä vuorokaudessa kertyy?

– Kyllä riittää. Se on kova rupeama, mutta kyllä se neljässä vuorokaudessa mennään.

– Kerrallaan laudalla voi ajaa noin 20 kilometriä ja yksi lauta kestää noin tunnin. Vuorokaudessa yritämme ajaa noin 400 kilometriä. Yötä päivää mennään.

Miten olette varautuneet matkaan?

– Mukana on kuusi potkulautaa. Huoltoautona toimii asuntoauto, jossa on latauspiste. Matkalla on tarkoitus pysähtyä jonkun talon pihaan kysymään, voimmeko ladata auton akkua yöpymisen ajan. Yövymme asuntoautossa.

– Huoltaja ja kuvaaja päättävät, missä vaiheessa pysähdytään, jos alkaa väsyttää. Se on hyvä isoissa projekteissa tehdä pelisäännöt valmiiksi.

– Kuntoa olen vähän nostanut etukäteen.

– Syömme asuntoautossa ja pysähdymme myös syömään huoltoasemalle. Tai jos sattuu, että joku ihana kansalainen tarjoaa lounaan.

Mistä suoristusta voi seurata?

Livelähetystä voi seurata Facebookista: Timon ja kumppanien hulvattomat videot. Youtubeen avataan myös samanniminen kanava torstaiaamuna. Videokoosteita tulee myöhemmin.

Reissun kuvauksen hoitaa taikuri, juontaja Aatu Itkonen.

Kangastie on kilpaillut eri lajeissa. Kangastien saavutuksia ovat muun muassa vesijettien kilpa-ajon avomerien MM Hopea ja EM kulta, kestävyysajojen EM kulta ja Tunturirallin SM:n 3. sija.