Saimaannorppaa halutaan suojella kalastusverkoilta – Kansalaisaloitteessa torstaina jo yli 20 000 allekirjoitusta

Keskiviikkona perustettiin kansalaisaloite, jossa vaaditaan ympärivuotista verkkokalastuskieltoa Saimaalla saimaannorpan levinneisyysalueilla, on kerännyt torstai-iltaan mennessä jo yli 20 000 allekirjoitusta.

Aloite perustettiin, kun heinäkuun alussa löydettiin neljä kalastusverkkoihin kuollutta saimaannorpan kuuttia.

Kuolleet kuutit löydettiin vain muutama päivä siitä, kun verkkokalastuskielto saimaannorpan keskeisillä elinalueilla päättyi. Verkkokalastuskielto alkoi 15. huhtikuuta ja päättyi 30. kesäkuuta.

Saimaannorppia arvioidaan olevan nykyisin vajaat 400.

WWF:n mukaan saimaannorpan voimakkain kanta on keskisellä Saimaalla. Yli puolet poikasista syntyy Pihlajavedellä ja Haukivedellä. Saimaannorppa on alkanut levittäytyä uudelleen Pohjois-Saimaan ja Puruveden alueille. Myös Etelä-Saimaan kanta on elpynyt hiljalleen.

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta saimaannorpan suojelemiseksi tuli voimaan huhtikuussa 2016 ja on voimassa huhtikuuhun 2021 asti.

Maa- ja metsätalousministeriö perustaa syksyllä yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on pohjustaa vuoden 2021 jälkeen voimaan tulevan valtioneuvoston kalastusrajoitusasetuksen valmistelua.