Kanta-Hämeen keskussairaala on valmistautunut koronavirusepidemian pahenemiseen niin, että tehohoitopaikkojen määrä on yli kuusinkertaistettu. – Tehohoitopaikkoja on nyt reippaasti yli 30. Tarkkaa lukua ei kerrota, sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä kertoi torstain...