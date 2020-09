Sairionrantaan suunniteltu telemasto ei naapureiden mielestä sovi maisemaan

Sairionrantaan puistoalueelle Harjukadun kulmaukseen suunnitteilla oleva antennimasto kummastuttaa osaa lähialueen asukkaista.

Paikalle suunnitellulla DNA Oyj:n mastolla on korkeutta 36 metriä. Masto on ensimmäinen Hämeenlinnassa kaupunkialueelle sijoittuva mastopylväs. DNA:n lisäksi pylväs tulee palvelemaan muita teleoperaattoreita.

Hämeenlinnan kaupunki on tehnyt mastosta heinäkuussa sijoittamissopimuksen ja nyt on vuorossa poikkeamis- ja rakennuslupahakemus. Poikkeamislupa tarvitaan, koska maston sijoituspaikka on puistoaluetta, jolle ei ole osoitettu rakennusoikeutta kaavassa.

Naapurit laativat huomausta kaupungille

Rakennushankkeen johdosta maston sijoituspaikan naapureilla on mahdollisuus antaa asiasta kirjallinen huomautus 2. lokakuuta mennessä. Naapurikirjeen on kaupungilta saanut 12 lähintä kiinteistöä.

Sairionrannankatu 2:n taloyhtiön asukkaat laativat kaupungille huomautusta, jossa he muistuttavat maston sijoituspaikan kuuluvan arvokkaaksi kulttuurimaisemaksi ja -ympäristöksi luokiteltuun Hämeen linnan maisemaan.

– Korkea, maisemaa hallitseva masto ei sovellu tälle sijainnille, Sairionrannankatu 2:n asukkaat sanovat.

Sairionrannan masto parantaa yhteyksiä

Hämeenlinnan kaupunki on vuokraamassa antennipylvästä varten noin 100 neliön alueen, jolle on tulossa 36 metriä korkea pylväs ja sille noin 8,5 neliön kokoinen laitetila. Tukiaseman pienen koon takia aluetta sen ympärillä ei aiota aidata.

Kaupunki perustelee DNA Oyj:n hakeman matkaviestitukiaseman sijoittamista Sairionrantaan sillä, että uusi asema lisää ja parantaa alueen datakapasiteettia sekä matkaviestinyhteyksiä.

DNA:n radioverkkojohtajan Jarkko Laarin perustelu on sama kuin kaupungin. Uusi masto vahvistaa nyt 4G-verkkoa ja palvelee jatkossa laajentuvaa 5G-verkkoa.

Laari muistuttaa, että asiakkaat vaativat toimivaa mobiiliyhteyttä.

– Olemme saaneet alueelta asiakasvalituksia heikosta kuuluvuudesta, Laari tiivistää.

Laari toteaa, ettei antennimastoista saa huomaamattomia, mutta mastojen rakenteet pyritään tekemään sijoituspaikka huomioon ottaen. HäSa

