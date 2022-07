Saksa lähtee Uniperin omistajaksi ja takaa miljardikaupalla rahoitusta – Fortum ei vielä arvioi kriisiyhtiön tuomia kuluja

Suomen valtion enemmistöomistuksessa oleva Fortum ei perjantaina julkaistussa Uniperin pelastuspaketissa joutunut pääomittamaan tytäryhtiötään eikä suomalaisten veronmaksajien rahaa tarvittu. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, kuinka paljon Uniperin ongelmat tulevat Fortumille maksamaan.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) piti kompromissia parhaana mahdollisena nykyisissä olosuhteissa ja aikatauluissa.

Tuppuraisen tavoitteena ennen neuvotteluita oli, ettei suomalaisten veronmaksajien rahaa tarvita eikä Fortum enää pääomita Uniperia. Tuppuraiselta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, onko mahdollista, että suomalaisten veronmaksajien rahoja vielä tarvitaan ja joutuuko Uniper pääomittamaan Uniperia.

– Mitä tulevaisuudessa tapahtuu, se jää nähtäväksi. Me olemme edelleen vaikeassa tilanteessa. Emme millään muotoa ole tyynillä vesillä, Tuppurainen sanoi.

Saksa osti Uniperin osakkeita pienellä hinnalla

Perjantaina julkaistu miljardien pelastuspaketti tekee Saksan valtiosta Uniperin merkittävän vähemmistöomistajan. Paketin julkaisun jälkeen Uniperin ja Fortumin osakkeet lähtivät tuntuvaan pudotukseen.

Järjestelyn myötä Saksan valtio hankkii 30 prosentin osuuden Uniperista noin 267 miljoonalla eurolla.

Suomalaisen valtionyhtiö Fortumin omistusosuus Uniperissa supistuu 56 prosenttiin. Yhtiö pysyy Uniperin pääomistajana.

Saksan valtio tulee Uniperin omistajaksi merkitsemällä yhtiöstä noin 157 miljoonaa uutta osaketta. Saksa maksaa 1,70 euron nimellisarvon osakkeelta.

Osakekohtainen hinta on pieni verrattuna siihen, mitä Fortum on yhtiöstä maksanut. Yhtiö teki ensimmäiset Uniper-hankintansa vuonna 2018 ja on lisännyt omistustaan seuraavina vuosina. Se on omistanut yhtiöstä lähes 80 prosenttia.

Osana neuvoteltua vakautuspakettia Saksan hallitus on sitoutunut tarjoamaan Uniperille enintään 7,7 miljardia euroa rahoitusta. Lisäksi Saksan valtion omistama pankki KfW nostaa Uniperille myönnetyn lyhytaikaisen valmiusluoton määrää seitsemällä miljardilla.

Lisäksi Uniper voi lokakuusta alkaen siirtää asiakkailleen 90 prosenttia kaasun kohonneista hankintakustannuksista. Tämä tarkoittaa sitä, että saksalaisten kaasulaskut kasvavat. Maan liittokansleri Olaf Scholz arvioi, että nelihenkisen perheen lisälasku on noin 200–300 euroa vuodessa.

Uniper myös alkaa suunnitella kaasun tukkumyyntisopimusjärjestelmän uudistamista Fortumin ja Saksan hallituksen tuella.

Fortum ei arvioi vielä tappioiden suuruutta

Uniper on joutunut vakaviin vaikeuksiin Venäjän rajoitettua kaasutoimituksia, kun Uniper on joutunut hankkimaan korvaavan kaasun markkinoilta merkittävästi korkeampaan hintaan.

Fortumin toimitusjohtajan Markus Rauramon mukaan yhtiölle oli tärkeää ratkaista tilanne nopeasti.

– Nyt julkaistussa järjestelyssä Uniperin kriittisimpiin ongelmiin löydettiin ratkaisut, ja yhtiö voi jatkaa toimintaansa, Rauramo sanoi tiedotteessa.

Tiedotustilaisuudessa Rauramo ei lähtenyt arvioimaan sitä, kuinka suuret kustannukset Uniperista tulee tänä vuonna aiheutumaan Fortumille. Tämä riippuu kaasun hinnasta ja sen toimitusmääristä, Rauramo sanoi.

– Kaikki osapuolet tekevät nyt ankarasti töitä vähentääkseen rajoitusten vaikutuksia.

Hän huomauttaa, että koska Saksa ottaa 90 prosenttia kohonneista hinnoista kontolleen syksyllä, sillä on iso intressi pitää kasvaneet kustannukset mahdollisimman pieninä.