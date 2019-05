Katso video: Sami Vironen virui 51 tuntia tivolilaitteessa omasta halustaan – Välillä flippasi, mutta mies tekisi saman uudestaan

Sami Vironen ei juuri muista mitään 51 tunnista, jonka hän vietti tivolilaite Super Waltzerissa elo–syyskuun vaihteessa 2018. Todistusaineistoa hänellä kuitenkin on. Kädessä on Guinness World Recordsin todistus siitä, että Vironen...

Sami Vironen ei juuri muista mitään 51 tunnista, jonka hän vietti tivolilaite Super Waltzerissa elo–syyskuun vaihteessa 2018. Todistusaineistoa hänellä kuitenkin on. Kädessä on Guinness World Recordsin todistus siitä, että Vironen on pyörinyt Super Waltzer -laitteessa 51 tuntia. Pidempään kuin kukaan muu. https://ljsp.lwcdn.com/api/video/embed.jsp?id=e76f61b1-f2fa-43c2-b907-eeb5c2685cb6&pi=52d89d2d-c29a-434d-9f30-37c079520d76 G-voimia Karusellin idea on se, että alusta pyörii, istuinkupit pyörivät ja koko laite…