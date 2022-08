Pääministeri Sanna Marinilta (sd.) on kuultu poikkeuksellisen tunteikas puheenvuoro Lahdessa. Lahden torilla tungeksi keskiviikkona satoja ihmisiä, jotka halusivat antaa tukensa bilekohun keskellä eläneelle pääministeri Sanna Marinille (sd).

Puoluejohtaja Marin avasi Sdp:n kesäkokouksen pitämällä puheenvuoron, jonka kesken hän murtui kyyneliin.

Marin sanoi haluavansa luottaa siihen, että ihmiset katsovat ennemmin sitä, miten poliitikot työnsä tekevät kuin sitä, mitä he tekevät vapaa-aikanaan.

Katso Etelä-Suomen Sanomien video Lahden torilta:

– Minäkin olen ihminen, ja myös minä kaipaan joskus… (tauko) näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta. Siihen liittyy kaikenlaista kuvamateriaalia, kaikenlaista videomateriaalia, mitä en itse haluaisi nähdä, mitä minä tiedän että te ette haluaisi nähdä – siitä huolimatta sitä meille kaikille näytetään. Se on yksityistä, se on iloa ja se on elämää.

– Yhtään työpäivää en ole jättänyt tekemättä, yhtään työtehtävää en ole jättänyt hoitamatta. Enkä jätä, tämänkään keskellä. Kaikki nämä väistyvät, ja meidän pitää rakentaa yhdessä tästä maasta vahvempi.

– Minä otan opiksi, ja minä teen työni. Minä ajattelen Ukrainaa, ja minä ajattelen teitä.

Tekstikatkelman sitaatit on poimittu Ilta-Sanomien julkaisemalta videolta Marinin puheesta.

Marinin ohjelmassa on kesäkokouksen yhteydessä vierailu Hämeenlinnassa torstaina.

Marin ja SDP:n kansanedustajia on tavattavissa Hämeenlinnan torilla järjestettävässä tilaisuudessa kello 12-13.