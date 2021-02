Sappeen matkailukeskus laajenee ensi kesänä isolla seikkailupuistolla

Sappeen hiihtokeskuksen yhteyteen avautuu ensi heinäkuussa uusi seikkailupuisto, joka sijoittuu Sappeenvuoren laelle.Sappeen matkailukeskuksen rinneliiketoimintajohtaja Kosti Puurusen mukaan puistossa on eritasoisia ratoja lähes 150 ja niistä yli 30 on vaijeriliukuja.– Seikkailupuiston myötä pystymme tarjoamaan lisää ympärivuotisia työpaikkoja, Puurunen kertoo tiedotteessa.Sappeen Matkailukeskukselle seikkailupuiston on noin 800 000 euron investointi.– Seikkailupuisto tukee hyvin ympärivuotista toimintaamme. Odotan, että seikkailupuistossa…

