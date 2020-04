Seikkailupuistot eri linjoilla avautumisen suhteen – Hugo Park avataan jo vapuksi

Aulangon seikkailupuisto Hugo Park avautuu vappuaattona torstaina. Seikkailuyrittäjä Sami Uotilan mukaan päätös avaamisesta oli tarkan harkinnan tulos.

– Nyt tuntuu, että olisimme löytäneet turvallisen ja hyvän tavan toimia, kun ulkonaliikkumiskieltoa ei kuitenkaan ole. Ulkoilualueillakin on väkeä ja tämä on vähän vastaavaa. Hyvinkään ja Vaasan seikkailupuistot ovat jo auki, niissä toiminta on sujunut ongelmitta, ja myös muut ovat avaamassa. Avaamme myös Zippy Parkin Helsingin Talissa vappuna, kolmessa seikkailuyrityksessä mukana oleva Uotila kertoo.

Hänen mukaansa hygienian varmistaminen poikkeusoloissa oli kynnyskysymys Hugo Parkin avaamiselle.

– Olemme selvitelleet ratkaisuja hygienian varmistamiseksi. Meillä on desinfektiojärjestelmä, jolla käsittelemme varusteet jokaisen käyttäjän jälkeen ja tarvittaessa pystymme suihkuttamalla desinfioimaan koko radan, ja tämän suhteen olemme muihin verrattuna edelläkävijöitä.

Poikkeusoloissa turvaväleihin kiinnitetään erityistä huomiota. Käytännössä puiden välisille radoille saa mennä vain yksi kerrallaan, kun aiemmin niihin pääsi kolme. Rajoitukset on merkitty myös radan opastetauluihin.

– Radoilla tulee pitää riittävät turvavälit ja lisäksi kiipeilijöillä on hanskapakko. Opastamme kävijöitä ja tietysti työntekijät vahtivat, että yhtä tehtävää tekee vain yksi ihminen kerrallaan. Pidämme turvavälit myös valjaiden laittamisessa ja opastamisessa, Uotila kertoo.

Yrittäjä ei odota puistoon isoa ruuhkaa.

– Jos jonoja tulee, niin toimimme kuten kaupoissa. Lisäksi ryhmiä ei oteta nyt ollenkaan ja kaikki varatut ryhmät on peruttu toukokuulta. Seuraamme tilannetta ja katsomme miten tämä sujuu.

Ahveniston Flowpark avautuu näillä näkymin vasta 1. kesäkuuta. Alun perin seikkailupuiston piti aueta jo 2. toukokuuta.

– Meillä on Flowparkilta tullut ohjeistus, että toimintaa ei vielä voida aloittaa. Muutkaan Flowparkit eivät ole auki. Minulla ja kesätyöntekijöillä olisi kyllä intoa avata, mutta mennään nyt varman päälle, puistopäällikkö Siiri Ellä kommentoi.

Aukiolorajoitukset varmistuivat siinä vaiheessa, kun ravintolat suljettiin ja yli kymmenen hengen kokoontumiset kiellettiin. Tapahtumapuiston nettisivuille uusi avautumispäivä päivitettiin viime viikolla.

– Tähtäämme siihen, että saamme avattua Flowparkin, maauimalan ja kahvilat kesäkuun alussa, jos ei uusia rajoituksia tule.