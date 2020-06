Naisvankien tilanteen parantamiseksi etsitään ratkaisuja

Kaisa Tammi-Moilanen tuottaa tilannekuvan naisvankien nykytilanteesta Suomessa. Tavoitteena on vastata nykyistä paremmin naisvankien erityistarpeisiin.

Rikosseuraamuslaitoksessa on käynnissä selvitys, jolla etsitään ratkaisuehdotuksia naisvankien tilanteen parantamiseen Suomessa.

Selvitys on osa arviointihanketta, jossa selvitetään muun muassa rikosseuraamusasiakkaana olevien erityisryhmien huomioimista ja tarpeita. Myös huoli pienten naisvankiosastojen turvallisuudesta ja vankiloiden toimintojen vastaavuudesta naisten tarpeisiin on selvityksen taustalla.

Selvityksen laatii Vanajan vankilan ja Hämeen yhdyskuntaseuraamustoimiston johtaja Kaisa Tammi-Moilanen.

– Naisvankien näkökulmasta meillä on haastava tilanne. Naisia on siroteltu ympäri Suomea siitäkin huolimatta, että kohta Hämeenlinnaan avautuu suurehko naisvankila, Tammi-Moilanen sanoo.

Selvityksestä apuja Hämeenlinnan uuteen naisvankilaan

Naisvankeja on Suomessa sijoitettuna yhdeksään eri laitokseen, joissa mies- ja naisvangit sijoitetaan saman laitoksen eri asunto-osastoille. Naistutkintavangit sijoitetaan niin ikään miesten kanssa samoihin yksiköihin omille osastoilleen.

Hämeenlinnan vankila ja Vanajan vankilan naisten yksikkö on tarkoitettu pelkästään naisvangeille. Selvityksen ajankohtaan vaikuttaa lisäksi Hämeenlinnaan syksyllä avautuva, 100-paikkainen naisille suunnattu vankila.

– Tässä kohtaa on viisasta katsoa tilannetta koko valtakunnan tasolla, Tammi-Moilanen sanoo.

– Minulta on pyydetty ratkaisuehdotuksia kuinka naisvankien tilannetta Suomessa parannettaisiin. Tämä koskee kaikkia yksiköitä, ei yksin Hämeenlinnaa.

Vankien turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta halutaan parantaa

Tammi-Moilanen tekee selvityksessä tilannekuvan naisvankien nykytilanteesta Suomessa. Erityisesti selvitetään naisvankien turvallisuutta ja vankiloiden toimintojen sopivuutta naisten tarpeisiin.

– Turvallisuus on tässä laaja käsite. Se tarkoittaa, että on fyysisesti turvallista, mutta sillä tarkoitetaan myös turvallisuuden tunnetta, että vangilla on turvallinen olo vankilaympäristössä.

Selvityksessä kartoitetaan naisvankien turvallisuuden ja toimintojen lisäksi terveydenhuollon palvelujen saatavuutta sekä sukupuolisen häirinnän tunnistamista ja siihen puuttumista.

Tarkastelussa ovat myös henkilökunnan sukupuolijakauma sekä perehtyneisyys naiserityiseen työhön.

Selvitys koskee yhtä lailla Hämeenlinnan vankilaa, Vanajan vankilan naisten yksikköä sekä niitä yksiköitä joissa naiset on pieni vähemmistö.