Hämeenlinnan katuverkko on suurimmista kaupungeista kuntotasoltaan heikoin, selviää Hämeenlinnan kaupungin Suomen Kuntotekniikka Oy:ltä tilaamasta selvityksestä. Aineiston analysointityö on vielä kesken. Kantakaupungin kohteista on analysoitu 80 prosenttia ja pitäjät ovat vielä...