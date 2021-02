Seminaarin koulussa joukkoaltistus – Lähes 20 oppilasta viettää talvilomaa karanteenissa

Seminaarin koulusta on asetettu kotikaranteeniin 19 oppilasta ja kolme henkilökuntaan kuuluvaa, tiedotti Hämeenlinnan opetuspalvelut perjantaina iltapäivällä. Heistä 15 oppilasta ja kolme henkilökuntaan kuuluvaa on karanteenissa 5.3.2021 saakka ja neljä oppilasta 4.3.2021 saakka.Karanteenipäätös on tehty terveysviranomaisen toimesta ja päätöksestä on oltu yhteydessä suoraan kyseisiin henkilöihin. Karanteenipäätös ei aiheuta koulun muille oppilaille tai perheille mitään välittömiä tutkimustarpeita…

