Senaatti-kiinteistöt maksaa 50 euron palkkion siivojille, jotka kertovat sisäilmariskeistä

Valtion kiinteistöomaisuudesta vastaava Senaatti-kiinteistöt on ottanut käyttöön mallin, jossa siivoojia palkitaan mahdollisten sisäilmariskien raportoinnista. Tavoitteena on ehkäistä ennalta sisäilmaan liittyviä ongelmia.

Uudessa mallissa kannustetaan havainnoimaan entistä tarkemmin asioita, jotka voisivat hoitamattomana heikentää sisäilmaa. Havainnoista, joilla on erityistä merkitystä sisäilmaongelmien ehkäisyssä, Senaatti maksaa siivoojille 50 euron palkkion.

Senaatti on ottanut mallia vaiheittain käyttöön vuoden alusta lähtien. Palkkioita on maksettu jo useita kymmeniä. Malli tullaan ottamaan käyttöön vuoden loppuun mennessä kaikissa kohteissa, joissa on Senaatin järjestämät puhtauspalvelut.

Tähän mennessä raportoituja havaintoja ovat olleet mm. tunkkaisuus, viemäriongelmat, tummuneet laatoituksen saumat, vuotava käsisuihku, irronneet kynnyslistat ja puutteelliset ikkunatiivisteet.

Sisäolosuhteiden parantamiseksi Senaatti kasvattaa investointeja ja kunnossapidon määrärahoja 250 miljoonalla eurolla seuraavan neljän vuoden aikana. Senaatti on jo palkannut muun muassa uusia sisäilma-asiantuntijoita ja sisäilmakoiria.

Senaatti vastaa noin 9 000 valtion kiinteistöstä ja Senaatin tiloissa työskentelee noin 70 000 henkilöä.