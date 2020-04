Seuraava viikko näyttää, mihin koronatilanne Kanta-Hämeessä kehittyy – "En uskalla vielä laittaa koronahanskoja naulaan"

Kuluva viikko on ollut koronatilanteen osalta aika rauhallinen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä kertoi torstaina etänä järjestetyssä mediainfossa. Tällä hetkellä Kanta-Hämeen keskussairaalassa on osastohoidossa ainoastaan yksi covid-19-tautia sairastava potilas, joka...

Kuluva viikko on ollut koronatilanteen osalta aika rauhallinen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä kertoi torstaina etänä järjestetyssä mediainfossa. Tällä hetkellä Kanta-Hämeen keskussairaalassa on osastohoidossa ainoastaan yksi covid-19-tautia sairastava potilas, joka hänkin on todennäköisesti kotiutumassa pian. – Pääsiäinen oli aika kiireinen ja hetken ajan meinasimme jo siirtyä laajennetulle teholle, mutta sen jälkeen ei ole tullut uusia…