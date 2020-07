Seurantaloille miljoonapotti korona-avustusta – Kanta-Hämeessä lisätuki ei ole aiheuttamassa ryntäystä

Seurantalot voivat hakea toimintansa rahoittamiseksi useita tukia.

Perinteisten tukien lisäksi seurantaloille aukeaa elokuussa mahdollisuus hakea myös valtion lisätukea, jota myönnetään yhteensä kolme miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa lisäavustusta myönnetään koronan aiheuttamien tulonmenetyksien lisäksi rakennuksien korjaustoimintaan.

Avustuksia ajaneen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalon mukaan avustusta tuli kaksi kertaa se, mitä järjestöt pyysivät. Kotiseutuliiton lisäksi avustusta ajoivat 11 muuta keskusjärjestöä.

Lisätuki ei herätä suuria tuntemuksia

Alvettulan seurantaloa pyörittävän Alvettulan kyläyhdistyksen puheenjohtajan Reijo Saastamoisen mukaan yhdistyksellä ei ole vielä riittäviä tietoja haettavasta tuesta.

– Meillä on joka vuosi ollut joku anomus, ja se vaatii aina sen oman panostuksensa, Saastamoinen lisää.

Muissakaan seurantaloissa ei ole rynnätty uutta tukihakemusta valmistelemaan.

Riihimäen sosiaalidemokraattien pyörittämässä Herajoen työväentalossa avustuksen hakemista on suunniteltu, mutta taloudenhoitaja Pekka Auvisen mukaan hakuehtoihin pitää vielä tutustua tarkemmin.

Lopella sijaitsevan Läyliäisten seurantalon johtokunnan puheenjohtajan Esko Koiviston mukaan he eivät ole hakemassa jakoon tullutta lisäavustusta.

Tukirahoilla uusitaan paikkoja

Tukien hakeminen ei ole seurantaloille vierasta. Tuet painottuvat yleensä korjaustöihin ja paikkojen uusimiseen. Alvettulassa uusittiin vastikään pöydät 7000 eurolla, johon saatiin vajaa 5000 euroa tukea.

Seuraava iso projekti on katon maalaaminen, jota ei voi toteuttaa talkootyöllä työn vaarallisuuden takia.

Tukea on haettu myös pienempiin hankintoihin, kuten ilmalämpöpumppujen huoltamiseen. Tuhannen euron rahoituksen myönsi EU:n, valtion ja kuntien rahoittama Linnaseutu Ry.

Läyliäisten seurantalolle on myönnetty jo aiemmin Kotiseutuliiton rahoitusta.

Lisäksi Eteläisen maaseudun osaajat ry on tukenut talon ilmalämpöpumppuhankintoja 5000 eurolla. Taustalla on sama rahoitus kuin Alvettulan ilmalämpöpumppuavustuksessa.

Tulonmenetykset vaihtelevia

Korona on aiheuttanut vaihtelevasti tulonmenetyksiä Kanta-Hämeen seurantaloille.

Alvettulassa peruttiin esimerkiksi viikoittaiset jumpat, mutta pahimmalta iskulta vältyttiin, sillä suurin osa tapahtumista järjestetään kesäisin.

Läyliäisten seurantalolla on järjestetty jo yli 20 vuoden ajan viikoittaisia kuntotansseja. Tansseihin on kahdeksan euron sisäänpääsymaksu, ja osallistujamäärä on noussut jopa sataan henkeen illassa.

– Ne tanssit ovat olleet meidän pelastus. Tanssit loppuivat kuin seinään maaliskuussa, eli puolet jäi kevätkaudella pitämättä, Koivisto sanoo.

Auvisen mukaan Herajoen työväentalon tapauksessa taloudellinen menetys on ollut kevään aikana tuhansia euroja.

Ensi kertaa rippijuhlia

Alvettulassa järjestettiin heinäkuun alussa rippijuhlat, joita seurantalo ei ole ennen tätä kesää järjestänyt.

Kesälle on varattu kolmet juhlat. Tuloja saadaan myös kirpputoreista ja viikoittain järjestettävästä motoristikahvilasta, jossa on käynyt kymmenittäin ihmisiä.

Läyliäisissä juhlittiin kesän ensimmäiset häät kesäkuun lopulla. Koiviston mukaan kesälle on sovittu kokouksia, mutta juhlien määrä on yhden käden sormilla laskettavissa.

– Häät ja syntymäpäivät ovat vähentyneet huomattavasti sinä aikana, kun olen mukana ollut, Koivisto sanoo.

Juhlissa huomioidaan turvavälit

Herajoen työväentalon ohjelmaan kuuluu lavatanssikursseja, Tupperware-kutsuja, Zumbaa, työväen mieskuoron harjoituksia ja ammattiyhdistyksen kokouksia.

Auvisen mukaan suurin osa tuotoista tulee suurista juhlista. Koronan takia perutuille juhlille on jo sovittu uusia päivämääriä.

Täydellä teholla juhlia ei kuitenkaan järjestetä.