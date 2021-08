Hämeenlinnan kirje: Sibeliuksenkadun pyörätien valaistusta pähkäillään osana pyörätiesuunnitelmaa

Kaupungin keskustan tällä hetkellä kenties eniten tunteita herättävä hanke, Sibeliuksenkadun pyörätie, etenee suunnittelussa. Kaupunkirakenteen infra-tulosalue on kilpailuttanut pyörätien valaistuksen esisuunnittelun. Tässä noin 8 000 euron suunnitteluvaiheessa mietitään, miten kadun valaistusta olisi uusittava. Sibeliuksenkatuhan on osittain ahtaalla talojen välissä, joten valaisinpylväiden vaihtoehtona on esimerkiksi talojen seiniin kiinnitettävät valaisimet tai kadun yli viritettävät vaijerit. Uuden yleissuunnitelman mukainen…