Silkkitie tuonut Hämeeseen noin 350 huumerikosta, joista on tutkittu alle puolet: "On selvinnyt yhä uusia rikoksia"

Suuri osa Hämeen poliisin tutkimista, Silkkitien-sivuston välityksellä tehdyistä rikoksista on vanhentunut. Rikoksia on tullut tutkittavaksi yhä lisää. Aktiivisessa tutkinnassa on myös epäiltyjä törkeitä huumerikoksia.