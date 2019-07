Sirkkahype koluttiin ravintolaissa nopeasti loppuun – Sirkkasuklaa puolestaan lähtee valloittamaan syksyllä Eurooppaa

Vaikka suurin alkuinnostus on toistaiseksi kaikonnut hyönteiselintarvikkeiden ympäriltä, niin suklaasirkka on onnistunut vakiinnuttamaan paikkansa herkkusuiden makunystyröissä. Tuote on tullut jäädäkseen ja syksyllä Kultasuklaa aloittaa yhdessä yhteistyökumppaninsa Entiksen kanssa viennin Keski-Euroopan markkinoille.

– Suklaasirkoilla on mukava menekki. Alkuinnostus sai piikin aikaiseksi, josta kysyntä on vähän tasaantunut. Tuotteita menee tällä hetkellä esimerkiksi päivittäistavarakauppoihin säännöllisesti, Kultasuklaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Kärkkäinen kertoo.

Kiinnostusta suklaasirkkaherkkuihin ja -välipaloihin on tullut Euroopan lisäksi myös Aasiasta. Tässä vaiheessa Kärkkäinen joutuu vielä olemaan tulevista kuvioista vaitonainen.

– Entiksen kanssa olemme ulkomaan vientiä viritelleet, ja se näyttää lupaavalta. Konkreettinen vienti lähtee pyörimään alkusyksystä useampaan maahan Keski-Euroopan markkinoille, mutta tämän enempää en voi tässä vaiheessa kertoa.

Yksi syy naposteltavien menekkiin voi olla se, että niissä on matalampi uskalluksen kynnys ylitettäväksi kuin monissa muissa markkinoille tulleissa sirkkatuotteissa.

– Kun kynnys on ylitetty, niin lähes poikkeuksetta kommentit ovat olleet positiivisia. Millään tavalla en voi itseäni sanoa ammattilaiseksi sirkkaelintarvikkeiden kohdalla, mutta uskon että suurin buumi on vielä edessäpäin. Se vaatii vain aikaa, että hyönteisruoka löytää tiensä elintarvikehyllyille.

Viime kesänä kaksi hämeenlinnalaista ravintolaa, Petäys ja Verka, ottivat uuden raaka-aineen ruokalistoilleen. Tällä hetkellä kummassakaan ei ole hyönteisiä tarjolla.

Petäyksen keittiömestari Sami Lehtonen uskoo, että syy sirkkojen vaisuun menekkiin löytyy Suomen ruokakulttuurista.

– Ne, jotka ottivat annoksen, yllättyivät siitä, että sirkat eivät ole ihmeellisen makuisia. Se on raaka-aine siinä missä mikä tahansa muukin. Varmaan lähinnä kyse on siitä, että emme ole tottuneet niitä syömään, Lehtonen pohtii ja jatkaa edelleen.

– Tällaisessa ravintolassa, missä tarjotaan kaikkea kaikille, niin sirkat eivät olleet vielä sellainen juttu, mikä olisi mennyt yleisöön. Ihmiset eivät vielä lämmenneet eksoottiselle erikoisuudelle.

Verkassa lista on juuri vaihtunut, ja uudella listalla sirkat eivät ole mukana. Edellisellä listalla oli vielä sirkkarisottoa saatavilla.

– Menekki ei huimaava ollut. Ne, jotka rohkenivat maistaa, niin antoivat pääosin positiivista palautetta. Ehkä syksyllä kokeilemme sirkkoja uudelleen jossain toisessa muodossa, keittiömestari Matias Pyykkö kertoo.

Heinäkuun alkupuolella avattava ravintola Uoma ei myöskään ole alkuvaiheessa ottamassa sirkkoja lautaselle.

– Ei ole pois suljettua, että niitä tulisi listalle jossain vaiheessa. Viime vuonna taiteilimme niistä joitakin ruokalajeja, mutta muutaman kuukauden kysynnän jälkeen tuntui, että kokeilunhaluisimmat olivat niitä testanneet ja kysyntä hiipui, Joakim Parkkonen kertoo.

GALLUP: Oletko maistanut hyönteisruokia?