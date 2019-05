Sirpa Pietikäinen ei äänestyspäivänä hötkyile – Ensin syödään mozzarellasalaatti ja sitten mennään äänestämään

Meppi Sirpa Pietikäinen otti rauhallisesti eurovaalien äänestyspäivän ja keskittyi tutuiksi tulleisiin rutiineihinsa. Niihin kuului muun muassa äänestäminen Ruununmyllyn koululla ihan viime minuuteilla. – Siitä on tullut tapa, sillä minun mielestäni...

