Sisäministeri Ohisalon mielestä lapsen asemaa on parannettava perheenyhdistämisissä: "Lapsen edun tulkinta on ollut osin suppeaa"

Lasten asema on huonontunut, kun ulkomaalaislakiin on tehty viime vuosina tiukennuksia. Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan sisäministeriössä selvitetään nyt perheenyhdistämisen ongelmia. Tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeutta perhe-elämään ja varmistaa lapsen edun toteutuminen.