Auttamissovellus Commu kasvaa hurjaa vauhtia ja imaisi kelkkaansa jo Haloo Helsinki -bändinkin – Hämeenlinnastakin löytyy jo yli tuhat käyttäjää

Hämeenlinnalaisen Karoliina Kauhasen mukaan tavoitteena on, että Commu on maan suurin auttamisen sovellus, ja suomalaista talkookulttuuria aiotaan viedä myös ulkomaille. Ensi lauantaina Commu on näkyvillä olympiastadionilla, Haloo Helsinki -yhtyeen konsertissa.