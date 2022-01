SK: Kaksi Kanta-Hämeen aluevaaliehdokasta on saanut vaalitukea Attendolta

Terveyspalveluyritys Attendo on antanut vaalitukea kahdelle Kanta-Hämeen aluevaaliehdokkaalle. Asiasta kertoo Suomen Kuvalehti, jonka mukaan Attendo on tukenut yhteensä neljää ehdokasta 1 499 eurolla kutakin. Lain mukaan ehdokkaan pitää ilmoittaa vähintään 1 500 euroa antaneiden tukijoiden nimet. Attendolta tukea saaneet ehdokkaat eivät ole toistaiseksi tehneet vapaaehtoista ennakkoilmoitusta vaalirahoituksesta. Yksi tukea saanut on Kanta-Hämeen aluevaltuustoon pyrkivä hämeenlinnalainen...

