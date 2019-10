Skinnari: Hämeen yritysten on pakko parantaa viennissä – Hallituksen satsaukset ”ainoa oikea valinta”

Myös Hämeen yritysten on pystyttävä repimään maailmalta selvästi nykyistä enemmän vientituloja, näkee kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.).

– Se on ainoa tapa pitää tämä hyvinvointiyhteiskunta pystyssä. Siksi mekin teemme hartiavoimin töitä asian eteen. Mikään ei tule ilmaiseksi.

Skinnari iloitsee siitä, että hämäläiset yritykset ovat heränneet hakemaan kansainvälistä kasvua.

– Matkailussakin on paljon uusia ajatuksia ja suurta potentiaalia. Järvi-Suomi nähdään nyt yhtenä alueena, ja siitä lähdetään tekemään uutta Lappia. Se ei tapahdu hetkessä, mutta se tulee tapahtumaan, lahtelaisministeri sanoo.

– Nyt pitää uskaltaa tehdä uutta ja panostaa tutkimukseen ja kehittämiseen. Suomen tutkimus- ja tuotekehityspanokset ovat romahtaneet muihin maihin verrattuna, ja maan sisäisessä vertailussa Häme on huomattavasti jäljessä esimerkiksi Pirkanmaata. Se näkyy.

Todellinen kysyntä on kyettävä tunnistamaan

– Meidän pitää pystyä tunnistamaan entistä tarkemmin kohdemarkkinoiden todellinen kysyntä ja vastaamaan siihen entistä paremmin, Skinnari kiteyttää.

– Tämä liittyy myös siihen, millaiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan Suomessa kannattaa panostaa.

T&k-toiminnan on oltava yritysvetoista. Valtiovallan tehtäväksi jää yritysten tekemien valintojen mahdollinen tukeminen, ministeri korostaa.

Myös positiivisia signaaleja

Kauppapolitiikan viimeaikaiset globaalit tyrskeet ja uhat ovat Skinnarin mukaan jättäneet varjoonsa sen, että EU ja Suomi ovat myös onnistuneet monessa asiassa.

– Joillekin markkinoille Suomen vienti on kasvanut kaksinumeroisilla prosenttiluvuilla, esimerkiksi Japaniin, Etelä-Koreaan ja Kanadaan. Meillä on paljon hyviä uusia avauksia ja positiivisia signaaleja.

Vahvimmin Suomen vienti nojaa edelleen EU:n sisämarkkinoihin, joille suuntautuu 60 prosenttia viennistä, tärkeimpinä kauppakumppaneina Saksa ja Ruotsi.

Yhteiset pelisäännöt kaikkien etu

Skinnarin mukaan sääntöpohjainen kansainvälinen vapaakauppajärjestelmä on ”kaikkien etu”, jota on jaksettava puolustaa vastatuulessakin.

– Kauppapolitiikasta on tullut suurvaltapolitiikan väline, ja esimerkiksi Maailman kauppajärjestö WTO on tällä hetkellä kriisissä. Tämä on vakava paikka. Kaikenlainen protektionismi ja kaupan esteet lisäävät jännitteitä ja ongelmia. Haluamme, että on yhteiset pelisäännöt, joita kaikki kunnioittavat.

”Pohjoismaiselle kasvu-uralle”

Skinnari puolustaa hallituksen leväperäiseksi ja ylioptimistiseksi moitittua talous- ja työllisyyspolitiikkaa.

– Tämä hallitus vie Suomea pohjoismaiselle kasvu-uralle. Se on tässä tilanteessa ainoa oikea valinta. Jos olisimme jatkaneet toisella (viime hallituksen) uralla, mikä meitä olisi odottanut?

– Ruotsissa on panostettu esimerkiksi työllisyyspalveluihin ja palkkatukeen paljon enemmän kuin Suomessa. Eikä Suomen tapaisella pienellä maalla ole mitään muuta keinoa selvitä tässä Kiinan ja Yhdysvaltojen puristuksessa kuin panostaa osaamiseen kaikilla koulutusasteilla.

Skinnari vieraili maanantaina eri puolilla Kanta-Hämettä, myös Hämeenlinnassa. HÄSA