Yrityksiä paitatehtaasta räjähdekauppaan omistanut Skogsterin suku jätti jälkensä Hämeenlinnan historiaan

Tekstiilitaiteilija Greta Skogster (1900 – 1994) syntyi varakkaaseen Skogsterin sukuun, joka jätti pysyvät jälkensä Hämeenlinnan historiaan.

Skogsterin tavaratalo ja sen vieressä oleva ravintola Piparkakkutalo muistuttavat yhä Skogsterien ajasta, jolloin suvulla oli Hämeenlinnassa yrityksiä paitatehtaasta räjähdysainekauppaan.

1920-luvulla suvun yritysryppääseen voitiin lisätä myös tekstiilitaiteilija Greta Skogsterin ensimmäinen kutomo. Kutomon toiminta loppui vain kaksi vuotta ennen eduskuntatalon valmistumista ja suuret matot ja huonekalujen verhoilun suunnitelleen Skogsterin lopullista läpimurtoa.

– Greta oli sydämeltään vapaa taiteilija, joka halusi venyttää tekstiilitaiteen rajoja, Greta Skogster-Lehtisen elämäkerran toimittanut Nina Skogster sanoo.

Poikkeukselliselle tekstiilitaiteilijalle rajat olivat ylittämistä varten. Erityisen kuuluisaksi nainen tuli kovan materiaalipulan aikana tekemästään tuohitapetista.

Kekseliäs taiteilija kutoi tuohen kanssa paperia ja narua tai yhdisti märkään, rutistettuun voipaperiin olkia, narua tai niintä. Ekologisuus ja kierrättäminen olivat tärkeitä jo 1940-luvun Suomessa, kun kaikesta oli pulaa.

Pankinjohtaja Anders Felix Skogster (1857-1940) ja hänen vaimonsa Agnes (1866-1947) saivat pojilleen pikkusiskon vuonna 1900.

Kun Greta Skogster syntyi, eli Hämeenlinna parhaillaan murroksen vuosia. 5500 asukkaan pikkukaupunkiin oli perustettu Verkatehdas muutamaa vuotta aiemmin ja kaupungin liike-elämä vilkastui.

Myös Skogstereiden Aimosta (1892-1943) ja Arthurista (1893-1967) tuli isänsä ja setänsä tavoin liikemiehiä. Aimolla oli kaupungissa urheilu- ja autoliike, Arthurilla kaulus- ja paitatehdas.

Felix Skogsterin perhe asui aivan Hämeenlinnan keskustassa Birger Jaarlin katu 9:ssä. Tontilla oli vain yksi puinen rakennus, jossa kamreeri itse asui. Felixin veli, kauppias Anders Gustaf asui Piparkakkutalossa, joka valmistui samaan aikaan tavaratalon kanssa vuonna 1906.

Birger Jaarlin kadun talon kivijalassa oli pieni kauppapuoti, josta lyseolaiset kävivät usein ostamassa puppernikkeliä, pullaa tai limonadia. Katurakennuksen toisessa päässä oli kaupungin ainoa dynamiitti- ja räjähdysainekauppa, jota Felix Skogster hoiti aina silloin, kun pankinjohtajan töiltään ehti.

Felix Skogster myi tontin lopulta Arthurille, joka rakensi sille 20-luvun puolivälissä oman kaulus- ja paitatehtaan. Tehdas toimi vuoteen 1957 asti, kunnes se myytiin Stockmannille. Vuonna 1963 Rakennustyö Oy purki puutalon ja rakensi tontille viisikerroksinen kerrostalon, Asunto Oy Birger Jaarlin katu 9.

Veljekset olivat molemmat tiiviisti mukana kunnallispolitiikassa. Felix Skogster oli kaupunginvaltuuston jäsen 1891–1918 ja Anders Gustaf vuodesta 1904 lähtien yli 30 vuoden ajan

Anders Gustaf osti Hattulasta Alhaisten kartanon ja antoi Felixille kartanon maista tontin kesähuvilan paikaksi. Majaniemi rakennettiin lopulta vain puolen kilometrin päähän kartanosta, joka on yhä suvun hallussa.

– Majaniemi oli koko suvulle todella tärkeä paikka ja siellä Gretakin usein kävi, Greta Skogsterin veljen Aimon tytär Nina Skogster muistelee.

Hämeenlinnan ruotsalaisen yhteiskoulun jälkeen Greta Skogster muutti Helsinkiin opiskelemaan Taideteollisuuskouluun eli Ateneumiin jo 15-vuotiaana. Hän haaveili kuvanveistäjän urasta, mutta läheinen perheystävä arkkitehti Armas Lindgren piti ammattia naiselle liian raskaana.

Kaikesta huolimatta Greta otti uransa ensiaskeleet kotikaupungissaan Hämeenlinnassa, jossa hän opiskeli kudontaa Wetterhoffin työkoulun kudontakurssilla.

Vuonna 1921 hän perusti Hämeenlinnaan oman kutomon ja tekstiilitoimiston. Hämeenlinnan kutomosta tiedetään vain vähän, sillä Greta Skogster toimi sen ohella helsinkiläisen Kotiahkeruus Oy:n taiteellisena johtajana.

Hämeenlinnan kutomo lopetettiin vuonna 1929. Greta Skogster piti tämän jälkeen Helsingissä useita eri kutomoja. Ainoan poikkeuksen teki Enso, jonne hänen taidekutomonsa muutti neljäksi vuodeksi sen jälkeen, kun hän meni vuonna 1935 naimisiin Enso-Gutzeitin toimitusjohtajan William Lehtisen kanssa.

Sota-aika ja materiaalipula saivat Greta Skogster-Lehtisen luovuuden puhkeamaan kukkaan. Kudonnassa käytettiin paperia ja paperinarua sekä selluloosakuidusta valmistettuja lankoja. Kutomossa kudottiin oljesta ja paperista tapetteja, mutta kokeiltiin myös pellavan, muovin ja kuparilangan yhdistelmiä.

Tuohitapetti oli tavattoman suosittua ja myi hyvin. Tapetti ei ollut kuitenkaan kaupallinen menestys, sillä sen kutominen oli työlästä.

– Tuohitapetti on suomalaisen muotoilun klassikko. Se tehtiin alunperin ravintolan seinään ja esimerkiksi Lehtisten kotiin. Enää tuohitapetista ei ole jäljellä kuin pieniä koepaloja, professori emerita Päikki Priha sanoo.

Greta Skogster-Lehtiselle tuohitapetti oli järkivalinta, sillä Helsinkiin saatiin nopeasti junavaunullinen tuohirullia sen jälkeen, kun hän soitti Enso-Gutzeitille.

Vuonna 1968 Lehtiset perustivat nimeään kantavan Greta ja William Lehtisen Säätiön ja oman nimikkorahaston Suomen Kulttuurirahastoon. He suunnittelivat myös taidemuseota omistamaansa kiinteistöön Helsingin Kuusisaaressa, mutta hanke kariutui kaavoituskysymyksiin.

Vaikka Greta Skogster-Lehtisen elämä olikin pääkaupungissa, oli myös Hämeenlinnalla sijansa hänen sydämessään. Hän vietti pitkiä aikoja kesäisin Majaniemen huvilassa Hattulassa vielä 1940-luvulla.

Hän oli erityisen huolissaan Hämeenlinnan keskustassa asuvista omaisistaan ja sai nämä muuttamaan pommituksia pakoon Hattulaan sen jälkeen, kun huvila oli ensin remontoitu talviasuttavaksi.

Joitakin tilaustöitä hän teki myös Hämeenlinnaan. Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunki tilasi naiselta kuvakudoksen Hämeenlinna Occasum versus 1699, jossa on kuvattu Hämeen vanha linna.

Toinen tilaustyö on oviverho, jossa on Hämeen punapohjainen vaakuna ilveksineen ja heraldisine ruusuineen. HÄSA

Lähteet: Tekstiilitaitelija Greta Skogster-Lehtinen, Maahenki 2019. Päikki Priha ja Leena Svinhufvud.

Yrjö Vihervuoren arkisto

Tekstiilit eivät kestäneet ajan hammasta

Aika on tuhonnut suurimman osan Greta Skogster-Lehtisen suunnittelemista tekstiileistä. Eduskuntatalossa on professori emerita Päikki Prihan mukaan yksi alkuperäinen matto, mutta muut Skogster-Lehtisen kutomon tekemät tekstiilit on tehty uudestaan.

– Tätä on helpottanut huomattavasti se, että kaikista tekstiileistä on arkistoitu tarkat mallipiirustukset, jotka ovat Designmuseossa. Niiden mukaan on helppo tehdä uusia töitä, Priha sanoo.

Priha tutustui taiteilijaan opiskeluaikanaan. Hän tapasi vaatimattoman ja seurallisen naisen, jossa ei ollut mitään teennäistä. Skogster-Lehtisellä olisi ollut kuitenkin kaikki edellytykset ylpeillä saavutuksistaan ja valtavasta omaisuudestaan.

– Hänestä oli hirveän helppoa pitää, sillä hän oli hieno ihminen. Kaiken huipuksi hän saattoi illan päätteeksi vielä innostua ennustamaan, Priha nauraa.

Samaa mieltä on tädistään myös Nina Skogster. Greta Skogster-Lehtinen kuoli Tampereella vuonna 1994 ja seurasi aikaansa tarkasti loppuun asti.

– Muistan hyvin Greta-tädin terävän katseen. Hän oli tarkka havainnoissaan, ihmisistä ja ympäristöstä. Hän oli viisas nainen, Nina Skogster kehuu.

Päikki Priha on pahoillaan ennen kaikkea siitä, että taiteilijan kokeilut eivät säilyneet pieniä koetilkkuja lukuun ottamatta. Esimerkiksi tuohitapetti katosi käytännössä kokonaan, sillä ekologiset kierrätysmateriaalit eivät olleet kovin hyviä säilymään.

– Valitettavasti hän lahjoitti kaiken materiaalin pois, kun hän lopetti kutomonsa. Muistan aina kuinka kaksi kuorma-autolastillista lankoja vietiin vielä kirpputorillekin. Löysin joitakin vuosia sitten Skogster-Lehtisen mallitilkkuja kirpparilta, mutta muuta ei minulla ole tallella itsellänikään, Priha kertoo.

Nina Skogster ei pidä ollenkaan mahdottomana, että tekstiilitaiteilijan töitä ilmaantuisi yllättäen esiin vaikkapa hämeenlinnalaisista kodeista.

– Yllättäviä teoksia ilmaantui myös kirjan kirjoittamisen aikaan, Nina Skogster huomauttaa.

Päikki Prihan mielestä Greta Skogster-Lehtinen ansaitsee kaiken mahdollisen julkisuuden. Hän toivoo, että taiteilija saisi vielä näyttelynkin. Se olisi varsin helppoa tehdä, sillä suurin osa materiaalista on Designmuseossa.