Slime eli slaimi on pehmeää, venyvää ja kauniin väristä – Taitavissa käsissä lima syntyy muutamassa minuutissa

Slime eli slaimi on pehmeää, venyvää ja kauniin väristä. Se syntyy taitavissa käsissä muutamassa minuutissa. Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 27.10.2018.

Ulkona sataa. Myllymäen koulua käyvillä luokkakaveruksilla Elma Naapurilla ja Pia Stenbergilla on siis hyvää aikaa esitellä limantekoharrastustaan toimittajalle ja kuvaajille.

Mutta mistä ihmeen limasta on kysymys?

Kymmenvuotiaille tytöille tämä on vanha juttu, samoin heidän vanhemmilleen. Mutta muille kerrottakoon, että kyse on slimestä tai slaimista, maailmalta tännekin levinneestä ilmiöstä.

Ja mitä kautta on levinnyt? No, lähinnä amerikkalaisten youtube-videoiden avulla tietenkin. Sieltä Elma ja Piakin ovat saaneet ideoita omiin limoihinsa. Tosin Elmalla on aiheesta myös suomenkielinen kirja. Sen takasivuille hän on lisäksi kirjoittanut omia muistiinpanojaan aiheesta.

Elman ja Pian mielestä limassa on tärkeintä itse tekoprosessi ja se, miltä lopputulos tuntuu käsissä.

– On hyvä, jos pöydällä olevasta limasta tulee kiva ääni silloin kun sitä painelee sormella.

Hyvä lima on pehmeää, venyvää ja sellaista, että se irtoaa purkin reunasta. Kelpo lima on myös säilyvää.

Valmis lima laitetaan purkkiin, josta se otetaan esille aina kun sitä tekee mieli puristella. Valmista limaakin voi aina tuunata, jos se uhkaa kuivua. Vasta sitten, kun limasta ei parantelemallakaan saa enää kunnollista, se heitetään pois.

Valmiita limoja voi myös yhdistellä. Elma puhuu slime-smoothiesta.

Mistä limaa sitten tehdään? Elma ja Pia käyttävät osin valmispakkauksen aineita, osin ihan tavallisista kaupoista saatavia ainesosia.

He tekevät limoja yleensä kaksistaan, koska niin on hauskempaa ja silloin molemmilla ei tarvitse olla ihan kaikkia tarvittavia aineita.

Esimerkiksi tänään käytetään Pian aktivaattoria, kun taas esimerkiksi liima on Elman varastoista.

– Tämä aktivointiaine on valmispakkauksesta, mutta monet käyttävät aktivaattorina piilolinssinestettä. Jos käytetään ruokasoodaa, aktivaattoria ei tarvita niin paljon, Pia selittää.

(Tähän pieni varoituksen sana: boorihappo on myrkyllistä, mutta asiantuntijoiden mukaan sitä on piilolinssinesteissä niin vähän, ettei sen käsittely limojen valmistuksessa aiheuta riskiä. Mutta lutraamaan tuon nesteen kanssa ei tietenkään pidä ruveta. Eikä limaa ole hyvä pidellä jatkuvasti käsissään.)

Aktivaattorin ja soodan lisäksi tarvitaan esimerkiksi PVA-liimaa ja vartalovoidetta. Värejä, glitteriä ja vaikka pieniä vaahtomuovipalloja voi lisätä mielensä mukaan.

Elma kertoo ottavansa vaahtomuovipalloja säkkituolistaan, mutta niitäkin voisi ostaa myös kaupasta.

Jotkut käyttävät limoihin myös vehnä- ja perunajauhoja, mutta Elma ja Pia eivät ole innostuneita niistä.

– Oliiviöljyn ja vehnäjauhon seoksesta tuli taikina, joka kovettui. Perunajauhon ja öljyn yhdistelmä meni mureniksi, Elma muistaa.

Slimen teossa kaiken a ja o on huolellinen sekoittaminen. Sekoitettaessa ainakin kokenut limantekijä huomaa, mitä ainetta joukkoon kannattaisi vielä lisätä.

Hämeen Sanomien videota varten tytöt tekevät pinkin slimen, jota vaivatessa piti lisätä moneen kertaan aktivaattoria, jotta tuloksesta saisi sopivan irtoavan.

Valmis lima olikin sitten samanvärinen tyttöjen fleece-huppareiden kanssa, se venyi mukavasti ja piti hauskaa ääntä, kun limamöykkyä paineli pöytää vasten.

Siis ihan täydellinen yksilö!

Elma ja Pia ovat tehneet limoja noin vuoden ajan. Mikään pääharrastus se ei ole – tytöt arvioivat, että puuhailevat slimen parissa noin kerran kuukaudessa.

– Se alkaa itse asiassa jo mennä pois muodista. Nyt monet haluavat esimerkiksi kakka-squizeja, tytöt selittävät.

Paitsi youtubesta tytöt ovat saaneet limaa varten ohjeita ja ideoita myös kavereiltaan. Tytöiltä siis, pojat eivät slaimeista niin perusta.

Kouluun ei kuitenkaan liman kanssa ole menemistä.

– Meidän koulussa se on kiellettyä. Opettajat sanovat, että se häiritsee, sillä jos yhdellä on limaa, niin kaikki muut haluavat kokeilla sitä. HäSa