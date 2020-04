Snoopi Siren: "Olen kauhun tasapainon laudalla puolivälissä" – Koronavirus peruutti teatterintekijöiden kevään

Snoopi Siren oli talvella Rovaniemellä ohjaamassa, kun Suomen ensimmäinen koronavirustapaus havaittiin juuri siellä. Sairastunut oli Kiinan Wuhanista saapunut turisti.

– Tulihan sitä mietittyä, kun olin itse ollut lentokoneessa, joka oli täynnä kiinalaisia.

Koronan vaikutukset näkyivät Lapissa jo joulukuussa, kun 10 000 kiinalaisturistia jätti saapumatta. Vaikutukset paikallisella matkailu-alalla olivat valtavia.

Tekijänoikeuskorvaukset jäävät saamatta

Etelä-Suomessa monet asiat sujuivat vielä maaliskuun alkupuolelle melko normaaliin tapaan, kunnes hallitus suositteli yli 500 ihmisen yleisötilaisuuksien peruuttamista. Teatterit alkoivat perua esityksiään ja lopullisesti tilanne muuttui, kun valmiuslaki astui voimaan 17. maaliskuuta.

– Suurin ero pohjoiseen oli siinä, että etelässä peruttiin kahdessa päivässä kaikki. Soittelin kaverilleni Tuukka Huttuselle Tampereelle ja hän kertoi menettäneensä hetkessä kaikki kevään keikat ja tulot, Siren kertoo.

Sireniltä itseltään jäävät saamatta useiden kuukausien tekijänoikeuskorvaukset, kun kevään esitykset Rovaniemellä ja Jyväskylässä peruttiin.

– Tällä hetkellä olen kauhun tasapainon laudalla puolivälissä. Olen kuitenkin päässyt aloittamaan harjoitukset syksyn musikaalia varten Jyväskylän kaupunginteatterissa.

”Satojatuhansia daijuun”

Vain aika näyttää, kuinka syvän kuopan poikkeustilanne kaivaa teatterien talouteen.

– Laitosteattereille tulee satojatuhansia daijuun, se on aivan varmaa ja yt-neuvotteluja on tulossa. Onneksi kevät ei ole kuitenkaan vuoden tärkein sesonki. Sama tilanne pikkujouluaikaan olisi tarkoittanut monissa paikoissa lappua luukulle, Siren pohtii.

Ohjaaja on toiveikas, että syksyllä tilannetta päästäisiin paikkaamaan, jos television tuijotteluun väsynyt yleisö tekisi suuren paluun elävien taiteiden äärelle.

Asenteissa viilattavaa

Hämeenlinnassa asuva freelancer on vuosien ajan kiertänyt ohjaamassa laitosteattereissa ympäri maata. Arkipäivät hän on yleensä asunut kyseisellä paikkakunnalla ja viettänyt viikonloppunsa kotona.

– Reissaamiseni on ollut orgaaninen osa perheemme arkea, enkä ole problematisoinut sitä liikaa. Vaimoni on opettaja, joten hänellä on sama työrytmi kuin lapsilla. Ei tässä järjestelyssä ole mitään ihmeellisempää, mutta välillä on ikävä lapsia.

Siren sanoo nauttivansa mahdollisuudesta tutustua uusiin kaupunkeihin, teattereihin ja ihmisiin. Freelancerina hän voi aloittaa jokaisen produktion ikään kuin puhtaalta pöydältä.

– On siinä ihan eri tavalla vapauden tunnetta, kun ei tarvitse esimerkiksi osallistua paikalliseen kulttuuripoliittisen keskusteluun, hän sanoo.

Teattereiden työilmapiiri on taas viime noussut otsikoihin eri puolilla Suomea. Kiristynyt taloudellinen tilanne luo pelkoja ja jännitteitä, mutta Siren näkee viilattavaa myös asenteissa.

– Ajan henki on sellainen, että ihmiset ovat pirun äkäisiä ja loukkaantuvat helposti. Erimielisyyskin alkaa aiheuttaa konflikteja, jotka tulkitaan kiusaamiseksi. Kuitenkin olemme töissä kulttuurin alalla, jota voidaan pitää humanistisissa asioissa edelläkävijänä.

Tulevaisuus on yksi iso kysymysmerkki

Tällä hetkellä tulevaisuus niin meillä kuin muuallakin on täynnä pelkkiä kysymysmerkkejä.

– Joku karma tässä tilanteessa voi olla, se saattaa puhdistaa ja tehdä jollain tavalla ihmiskunnalle hyvää, Siren tuumaa.

– Ehkä ihmisyyden perusajatukset nousevat taas pintaan ja muistamme, mikä on loppujen lopuksi tärkeää ja mikä ei.

Juttu on julkaistu Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa 25.3.2020.