Soinikoski kysyy rikosten uhrien ja uhrien omaisten kärsimyskorvauksista – "Inhimillisin ratkaisu olisi hakea korvaukset suoraan Valtiokonttorilta"

Vihreiden hämeenlinnalainen kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Mirka Soinikoski on jättänyt rikosten uhrien ja uhrien omaisten kärsimyskorvauksista kirjallisen kysymyksen. Soinikoski kysyy asianomaiselta ministeriltä, milloin hallitus ryhtyy valmistelemaan lakiuudistusta, jolla turvataan uhrin ja omaisten mahdollisuudet saada korvauksia Valtiokonttorilta sekä millä aikataululla uudistus on määrä toteuttaa.

Soinikoski toteaa tiedotteessa, että rikoksen kohteeksi joutuminen on tragedia sekä rikoksen uhriksi joutuneelle että hänen läheisilleen. Rikoksesta aiheutuneesta kärsimyksestä on mahdollista hakea korvausta. Lainsäädännössä on kuitenkin inhimillisesti kestämätön aukko, joka pakottaa rikoksen uhrin tai henkirikoksen uhrin omaisten perimään korvauksia suoraan tekijältä. Valtiokonttorilta voi hakea korvauksia vain seksuaalirikoksista, tapon, murhan tai surman yrityksestä ja vapauteen kohdistuvista rikoksista.

Uhri joutuu olemaan tekemisissä tekijän kanssa

Soinikoski toteaa näkevänsä kohtuuttomana, että rikoksen uhri joutuu olemaan rikoksentekijän kanssa tekemisissä ja mahdollisesti hakemaan korvauksia useita kertoja. Korvauksen saamisesta ei ole varmuutta, sillä moni rikoksentekijä on taloudellisesti maksukyvytön.

– Uhrin ja omaisten kannalta kestävin ja inhimillisin ratkaisu olisi, jos korvaukset haettaisiin suoraan Valtiokonttorilta. Tämä velvoittaisi rikoksen tekijää maksamaan korvaukset lopulta valtiolle. Näin luovuttaisiin tilanteesta, jossa omaiset ja rikoksen tekijä joutuvat olemaan tekemisissä vielä jopa vuosia rikoksen tekohetkestä. Marinin hallitusohjelmassa on selkeä kirjaus, jolla rikoksen uhrin ja omaisten asemaa korvausten perimisessä voidaan parantaa: “Turvataan rikoksen uhrin ja henkirikoksen uhrin omaisten parempi tuki ja mahdollisuus saada korvauksia Valtiokonttorilta”, Soinikoski huomauttaa.

Soinikosken lisäksi kirjallisen kysymyksen allekirjoittivat vihreiden kansanedustajat Outi Alanko-Kahiluoto ja Sofia Virta.

