Soiva joulukalenteri, luukku 14: Have Yourself a Merry Little C

Tänä vuonna joulua kohti mennään musiikin säestyksellä.

Soivan joulukalenterin 14. luukusta paljastuu Heidi Kyrö. Hän esittää kappaleen Have Yourself a Merry Little C pianisti Antti Taivalsaaren säestyksellä.

Hugh Martinin säveltämä ja Ralph Blanen sanoittama kappale esitettiin ensi kerran vuonna 1944 musikaalielokuvassa Meet Me in St. Louis, jossa sen lauloi Judy Garland.