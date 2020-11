Soiva joulukalenteri tuo joulumielen – Hämeen Sanomat tarjoaa Heidi Kyrön ja varusmiesten kanssa päivittäin ilmaiseksi jouluisen musiikkivideon

Kun korona perui konsertit, päätti muusikkopariskunta Heidi Kyrö ja Kimmo Kopra toteuttaa joulukonsertin perinteisestä poikkeavalla tavalla.

He alkoivat miettiä mielessään Youtube-videoita, jotka olisivat kuin soivia joulukortteja.

Kun he olivat yhteydessä Hämeen Sanomiin, ajatus laajeni 24 videon mittaiseksi soivaksi joulukalenteriksi.

Joulukalenterin luukut avautuvat 1.–24. joulukuuta Hämeen Sanomien verkkosivuilla jokaiselle kävijälle ilman maksumuuria.

”Jokainen pääsee osallistumaan”

Panssariprikaatissa Varusmiestoimikunnan (VMTK) bändiä johtava yliluutnantti Kopra kehuu, että oli helppo saada yhteistyökumppaneita mukaan.

4K-media kuvasi videot viime viikolla Hämeenlinnan Raatihuoneessa. Soittajina oli VMTK:n varusmiehiä, ja solisteina videoilla esiintyy Kyrön ja Kopran lisäksi Heidin laulustudion oppilaita. Mukaan lähtivät myös Sotilaskotiyhdistys ja Panssariprikaatin pappi. Sponsoriksi saatiin Loimua.

– Meidän joulukonserttimme ovat olleet aina ilmaisia, ja niin on tämäkin. Jokainen pääsee matalalla kynnyksellä osallistumaan, Kopra iloitsee.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

”Paljon on kiinni asenteesta”

Heidi Kyrölle tämä vuosi on ollut muiden muusikoiden tapaan rankka. Hänen viimeisin livekeikkansa oli elokuussa, ja heinäkuussa oli yhdet kesähäät. Sitten tyhjää keikkakalenteria saakin selata aina viime tammikuulle saakka.

– Olin alkuvuonna iloinen hengähdystauosta, koska tiesin, että maaliskuussa piti alkaa koko loppuvuoden kestävä keikkaputki. Toisin kävi.

Pandemia vaikutti myös laulustudion toimintaan, joka oli juuri päässyt hyvään vauhtiin.

– Olen koettanut satsata hyvään ilmanvaihtoon ja pitänyt myös WhatsApp-tunteja. Kesällä käytiin oppilaiden kanssa luonnossa laulamassa.

Kyrö itse koki saavansa koronasta luovuudenpuuskan.

– Paljon on kiinni omasta asenteesta. Olen luonteeltani kestävyysurheilija: jos sanotaan, että tätä kestää vielä vuoden päivät, niin kyllä minä sen kestän.

Varusmiestenkin keikat vähenivät

Myös Varusmiestoimikunnan keikat vähenivät dramaattisesti. Edellinen saapumiserä heitti vain 30 keikkaa.

– Normaalisti kierrämme paljon päiväkodeissa ja kouluissa, joten peruutuksia on tullut kaikkiaan noin parisataa. Kävimme soittamassa palvelukotien pihoilla ja muissa vastaavissa paikoissa.

Uusimmalla syksyllä aloittaneella saapumiserällä on kalenterissaan tällä hetkellä vain neljä sovittua keikkaa. Kopra iloitseekin, että soiva joulukalenteri toi varusmiehille mukavasti tekemistä ja opittavaa.

Tiernapoikia odotetaan

Soivan joulukalenterin kappalevalinnat syntyivät artistien omien mieltymysten pohjalta. Kopra iloitsee, että normaalista kirkkokonserttikiertueesta poiketen mukaan pääsi myös nopeita ja iloisia joululauluja.

Tuomaanpäivänä 21. joulukuuta kalenterista putkahtaa ulos yksi jokavuotisen kiertueen kohokohta, VMTK-bändin Tiernapojat.

– Se joka vuosi aina vähän muuttuu. Tänä vuonna on ollut hedelmällisiä asioita ammennettavana, Kopra vihjaa.

Kyrön oma suosikkijoululaulu on Mel Tormén The Christmas Song. Kopra on puolestaan mielistynyt eniten Petteri Punakuonoon.

– Aikoinaan Hymyhuulissa Pirkka-Pekka Petelius lauloi kaikki muut kappaleet, eikä Aake Kallialalle annettu mitään muuta kuin tämä biisi, Kopra perustelee valintaansa hymy huulillaan.

Joulukalenterin kappaleet on videoitu kokonaisina ottoina, millä taataan keikoilta tuttu spontaani fiilis. Virheitäkin saa siis ilmaantua.

– Laulaminen ei ole ryppyotsaisten hommaa, Heidi Kyrö naurahtaa. HäSa