Tänä vuonna joulua kohti mennään musiikin säestyksellä.

Soivan joulukalenterin 18. luukusta paljastuu Operatiivinen soittoryhmä, joka esittää kaksi menevää kappaletta: Eye of the Tigerin ja Proud Maryn.

Eye of the Tigerissa solistina on yliluutnantti Kimmo Kopra ja Proud Maryssa Heidi Kyrö.