Somalit, naispapit, luonnonsuojelijat ja poliitikot saivat kyytiä Karin pilapiirroksissa – Juhlanäyttely avautuu Visavuoressa

Pilapiirtäjä Karin eli Kari Suomalaisen (1920–1999) syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi sata vuotta.

Sen kunniaksi pilapiirtäjän muistoa vaaliva Visavuoren museo Valkeakoskella avaa lauantaina 13.6. Kari Suomalaisen 100-vuotisjuhlanäyttelyn Vastavirtaan.

Museonjohtaja Pälvi Myllylän mukaan Kari-paviljongissa avautuva näyttely esittelee monipuolisesti Karin tuotantoa aina pilapiirroksista maalauksiin sukeltaen välillä pohtimaan myös kuvien syntyä ja sananvapautta.

Myllylä kuvailee näyttelyä varsin runsaaksi. Siellä on paljon pilapiirroksia eri aiheista, mutta myös osioita, joissa avataan Suomalaisen tekniikkaa ja sitä, mistä hän sai ideansa ja miten hahmot syntyivät.

Lisäksi esillä on muutamia ensimmäisiä luonnoksia sekä ”polku”, joka esittelee piirroksen tien ensimmäisestä luonnoksesta lopulliseen piirrokseen.

– Kari itse puhui mieluummin päivän piirroksesta kuin pilapiirroksesta. Aihe saattoi usein olla myös hyvin vakava, kuten muistokuva kuolleelle presidentille.

Suomen presidentti Urho Kekkonen oli Karin mieliaihe, ja näyttelyssä onkin mukana iso Kekkos-osio.

Näyttelyssä avataan lisäksi – Pälvi Myllylän sanoin – Karin uskaliaisuutta ja sananvapauden soturiutta.

– Aloittaessan työt sodan jälkeen hän oli uskomattoman rohkea piirroksissaan suhteessaan Neuvostoliittoon, mistä hän sai paljon mainetta maailmalla. Amerikassa ei voitu ymmärtää, että Suomessa uskalletaan tällaista tehdä, koska lehdistöllä oli aika paljon itsesensuuria.

Kari Suomalaisen silloisen työnantajan Helsingin Sanomien päätoimittaja joutuikin usein valtiovallan puhutteluun Karin piirroksista.

Vastavirtaan-näyttelyssä tuodaankin rohkeasti esille Karin änkyrä-puoli.

– Hän ärsytti mielellään monia ja oli muun muassa luonnosuojelijoiden, ruotsinkielisten ja naispappien niskassa. Hän pilkkasi kaikkia ja sai moneet suuttumaan piirroksillaan, Myllylä kertoo.

Hän onnistui suututtamaan myös työnantajansa, Helsingin Sanomien silloisen päätoimittajan Janne Virkkusen jatkuvilla somaliaiheisilla pilapiirroksillaan, joista viimeisen julkaisun Virkkunen lopulta kielsi.

Virkkunen piti Suomalaista rasistina. Välirikko johti Kari Suomalaisen eroamiseen työstään vuonna 1991.

– Suomeen tuli 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa pieni määrä sisällissotaa paenneita somalilaisia. Karin mielestä kyseessä oli mafiarenkaan pyörittämä ihmiskauppa, museonjohtaja Pälvi Myllylä taustoittaa.

Julkaisemattomaksi jäänyt pilapiirros on esillä museon juhlanäyttelyssä. Museokävijät saavatkin ottaa kantaa, julkaisisivatko he kyseisen piirroksen vai eivät.

Museon alakerta on pyhitetty Kari Suomalaisen maalauksille, hänen sodassa tekemilleen piirroksille, aineistolle Seura-lehden kuvittajana ja taittajana sekä Kakara-kuville.

Juhlanäyttely on esillä täysin uudistuneessa Kari-paviljongissa.

Vuonna 1990 näyttelytilaiksi rakennettu, mutta ajan saatossa rapistunut paviljonki on remontoitu 900 000 eurolla. Summasta 250 000 euroa on opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta. Loppusummasta vastaa pääosin Valkeakosken kaupunki, mutta myös Visavuoren museosäätiö on rahoittanut remonttia.

Näkyvin uudistus on toiseen päähän tehty laajennus. Sisäänkäynti on nyt sijoitettu toiselle puolelle taloa, jolloin kävijöiden on helpompi löytää sisälle.

Lisäksi paviljongissa on nyt lipunmyyntipaikka ja pieni museomyymälä.

– Alueella on vaikea liikkua, koska täällä on paljon rappusia, mutta saimme Kari-paviljonkiin invahissin, mikä parantaa esteettömyyttä.

Tähän asti näyttelytilassa on ollut liikaa luonnovaloa, joka nyt blokattu kokonaan ja korvattu valaisimilla.

– Olosuhteet on tehty museaalisiksi, eli lämpö ja kosteus pysyvät tasaisina koko ajan, museonjohtaja Pälvi Myllylä kertoo. HÄSA

Vastavirtaan – Karin 100-vuotisjuhlanäyttely 13.6. alkaen. Visavuoren museo. Visavuorentie 80, Tarttila. Valkeakoski. Avoinna 13.6.–31.8. joka päivä klo 11–18.