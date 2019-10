Some-päivitys sikojen laiminlyönnistä tuli forssalaisnaiselle kalliiksi – Oikeudenkäyntikulut ja korvaukset yli 11 000 euroa

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi torstaina kuljetusyrittäjää sikojen kaltoinkohtelusta syyttäneen forssalaisnaisen kunnianloukkauksesta.

Nainen julkaisi viime marraskuussa Facebookissa kirjoituksen, jossa hän väitti sikoja teurastamolle tuoneen kuljetusliikkeen yrittäjän hakanneen sikoja lastin purkutilanteessa ajolevyllä ja karjuneen niille.

Kirjoitukseen oli liitetty valokuva teuraskuljetusajoneuvosta, jossa kuljetusliikkeen nimi oli tunnistettavissa.

Julkaisu sai Facebookissa yli 10 000 reagointia, 72 kommenttia ja sitä jaettiin 5345 kertaa.

Nainen esitti valheellisen tiedon

Käräjäoikeuden mukaan forssalaisnaisen kertomusta lukuun ottamatta mikään muu asiassa esitetty näyttö ei viittaa siihen, että sikoja olisi purkutilanteessa hakattu tai että niille olisi karjuttu. Nainen esitti näin ollen valheellisen tiedon.

Menettelyä on pidettävä tahallisena, sillä naisen on täytynyt käsittää, että hänen johtopäätöksensä ja some-päivityksensä eivät ole perustuneet tietoon. On mahdollista, että nainen on nähnyt kuljetusajoneuvon ikkunassa liikettä, ylireagoinut tähän ja vetänyt johtopäätöksen sikojen kaltoinkohtelusta.

Some-päivityksen sisältämät valheelliset väitteet ovat olleet omiaan aiheuttamaan kuljetusliikkeen yrittäjälle vahinkoa, kärsimystä ja häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Nainen halvensi yrittäjää myös kutsumalla tätä ”saatanan kusipääksi”.

Yrittäjälle ei aiheutunut erityisen suurta kärsimystä tai vahinkoa

Syyttäjä vaati forssalaisnaiselle rangaistusta törkeästä kunnianloukkauksesta.

Käräjäoikeus katsoo, että kuljetusliikkeen yrittäjälle aiheutunut kärsimys ei ole erityisen suurta huomioon ottaen sen, että julkisuudessa ollut virheellinen tieto oikaistiin nopeasti. Poliisi totesi pian Facebook-julkaisun jälkeen, ettei kuljetusliikkeen edustajaa ole syytä epäillä rikoksesta.

Käräjäoikeuden mukaan jäi myös näyttämättä, että kuljetusliikkeen yrittäjälle olisi aiheutunut erityisen suurta vahinkoa.

Koska kuljetusliike ei voi olla asiassa asianomistaja, asiaa arvioitiin ainoastaan kuljetusliikkeen edustajalle aiheutuneen kärsimyksen ja vahingon osalta.

Oikeus tuomitsi 30 päiväsakkoon

Käräjäoikeus tuomitsi naisen maksamaan 30 päiväsakkoa eli yhteensä 990 euroa.

Lisäksi nainen määrättiin korvaamaan asianomistajalle tilapäisestä psyykkisestä haitasta, lääkäripalkkioista, matkakuluista, ansionmenetyksistä ja kärsimyksestä yhteensä 4 900 euroa sekä 6 000 euroa korvauksena oikeudenkäyntikuluista.

Tuomio ei ole lainvoimainen. Ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla hovioikeuteen tai ennakkopäätösvalituksella korkeimmalta oikeudelta. HÄSA