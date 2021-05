Sosiaalihuollon rooli sote-uudistuksessa huolestuttaa Kanta-Hämeessä – "Täytyy ottaa kantaa, ettemme jää jalkoihin, kuten olemme aina jääneet"

Sosiaalihuollossa pelätään jälleen sivuroolia sote-uudistuksessa, vaikka sosiaalipuolta on luvattu painottaa aiempaa enemmän. Terveydenhuollon lisäksi myös sosiaalihuollon parantamiselle on tarvetta, sanoo Hämeenlinnan sosiaalisen tuen palvelupäällikkö Katri Pellinen. Hänen mukaansa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön lisäämiselle on tarvetta, mutta siitä voi tulla olla vaikeaa.