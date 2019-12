Sote-kyydeissä yhä ongelmia Janakkalassa, Hausjärvellä, Riihimäellä ja Lopella

Kanta-Hämeen maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen (makupa) välittämien yhteiskunnan tukemien sote-kuljetusten toteutumisessa on edelleen ongelmia Janakkalan, Hausjärven, Riihimäen ja Lopen alueilla.

Autojen määrän lisääminen täydennyskilpailutuksillakaan ei ole tuottanut toivottua tulosta, joten kuljetusten turvaamiseksi joillekin asiakkaille on myönnetty oikeus käyttää vakiotaksia. Tämä käy ilmi maakunnallista kuljetuspalvelua ja liikennöintiä koskevasta selvityksestä, joka annetaan tiedoksi kuntien päätöksentekoon.

Yhtenä ongelmana näyttää myös olleen se, että liikkeenharjoittajat ovat hylänneet tarjottuja kuljetuksia. Tämä seikka on ollut taksitarkastajien käsittelyssä elokuusta lähtien. Tarvittaessa kuljetuspalveluohjeen vastainen menettely tutkitaan ja siitä voidaan myös sanktioida.

Palvelu nyt sopimuksen mukaisella tasolla

Makupa hoitaa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia matkoja sekä muita kuin ambulanssilla tehtäviä kiireettömiä potilassiirtokuljetuksia.

Sen sopimuskumppanina on syksystä 2018 lähtien ollut Tampereen Aluetaksi. Ensimmäisen vuoden aikana esiintyneitä lukuisia ongelmia on ratkottu yhteistyössä Tampereen Aluetaksin kanssa ja hankinnan ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti.

Palvelu on selvityksen mukaan tällä hetkellä sopimuksen mukaisella tasolla. Kuljetuskustannukset ovat seuranta-aikana alentuneet, mutta osa tästä voi johtua toimintatapojen muuttumisesta ja osa siitä, että asiakkaat eivät käytä palvelua.

Työryhmä seuraa toiminnan laatua

Liikennöintisopimuksen on allekirjoittanut nyt 115 liikennöitsijää, joilla on käytössä yhteensä 164 autoa. Täydentävillä kilpailutuksilla mukaan on saatu matkan varrella kymmenen uutta liikennöitsijää.

Hankinnan ohjausryhmä piti viimeisen kokouksensa marraskuussa 2019. Jatkossa toiminnan laatua seuraa ja toimintaa kehittää uusi perustettava työryhmä. Siinä on edustus tilaajilta, kuljetuspalvelukeskukselta, liikkeenharjoittajilta sekä asiakasedustajilta. HäSa

