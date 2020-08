SSAB aloittaa uudet yt-neuvottelut – Nyt henkilöstöä myös irtisanotaan

SSAB aloittaa Suomen henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut lomautuksista ja irtisanomisista. Neuvottelujen ulkopuolella on vain Ruukki Construction ja Tibnor.

Teräsyhtiö selittää yt-neuvottelujen käynnistymistä heikolla markkinatilanteella ja taloudellisella kehityksellä. SSAB:n Suomen henkilöstöä on keväästä lähtien lomautettu noin viikoksi kuukausittain.

– Nyt kyse on myös irtisanomisista. Tilanne on se, mikä on. Emme näe, että se kovin nopeasti muuttuu, sanoo SSAB Europen johtaja Olavi Huhtala.

SSAB:n arvio irtisanottavien määrästä on kuitenkin vain 40 henkilöä. Irtisanomisten määrä on eri tasolla kuin vuonna 2009, jolloin Rautaruukki irtisanoi satoja henkilöitä.

Kevään yt-neuvottelujen päätösten mukaisesti SSAB jatkaa lomautuksia syyskuun loppuun asti. Sen jälkeen astuvat voimaan uusien yt-neuvottelujen ratkaisut lomautuksista ja irtisanomisista.

– Pidämme kapasiteettia yllä niin paljon kuin mahdollista. Jos töitä on, pyrimme siihen, että töitä myös tehdään, Huhtala sanoo.

Huhtalan mukaan henkilöstön vähennyksiä on mahdoton jakaa vielä yksiköittäin tai linjoittain. SSAB ilmoittaa, että lomautukset alkavat ja irtisanomiset tehdään aikaisintaan viikolla 43.