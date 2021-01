SSAB ei osta Ijmuidenin jättitehdasta – "Vaikeuksia hankinnan toteuttamisessa"

SSAB ei osta Tata Steelin Ilmuidenin terästehdasta. Yhtiö ilmoittaa, että se on lopettanut neuvottelut Tata Steelin kanssa. – Olemme arvioineet huolellisesti Tata Steel Ijmuidenin ja päätyneet siihen, että teknisistä syistä meillä on vaikeuksia hankinnan toteuttamisessa, sanoo SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist yhtiön tiedotteessa. Hollannin Ijmuidenin tehdas on tuotannoltaan monipuolinen terästehdas. Sen kapasiteetti vastaa suuruusluokaltaan SSAB:n koko…

