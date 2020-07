SSAB jatkaa lomautuksia Hämeenlinnassa – Raahen toinen masuuni pysyy kiinni

SSAB pitää Raahen terästehtaan toisen masuunin suljettuna. Teräsyhtiö jatkaa entiseen tapaan lomautuksia Hämeenlinnan tehtaalla.

SSAB-konsernin huhti–kesäkuun tulos painui tappiolliseksi. Liikevaihto laski yli 5 miljardia kruunua vuoden takaisesta.

Hämeenlinnan tehtaan henkilöstöä on lomautettu keväästä lähtien viikon kuukaudessa. SSAB Europen johtaja Olavi Huhtala kertoo, että lomautuksia jatketaan samaan tapaan.

– Hämeenlinnan tilanne on selvästi parempi kuin Raahen. Hämeenlinnan sinkityn teräksen kysyntä on tavallista terästä parempi ja rakentaminen on jatkunut.

Raahen ja Hämeenlinnan vuosihuollot on aikaistettu heinä–elokuulle. Huhtala sanoo, että ratkaisulla pyritään siihen, että huollot eivät olisi päällä loppuvuonna, jos kysyntä tuolloin paranee.