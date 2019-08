– Tällainen on aina ikävä asia. Toisaalta tiedämme kyllä, että tehtaalla on hiljentynyt, sanoo SSAB:n Hämeenlinnan tehtaiden työntekijöiden pääluottamusmies Karo Suoknuuti. SSAB kertoi torstaina yt-neuvotteluista, joiden piirissä on suurin osa...