SSAB sai Hämeenlinnan tehtaan teräsromun sivutuotteeksi – Oikeus muutti kierrätysteräksen määritelmää

SSAB:n Hämeenlinnan tehtaan teräsromu ei ole jätettä. Vaasan hallinto-oikeus määritteli sen sivutuotteeksi, kun se antoi päätöksen SSAB:n valituksesta.

Päätös on periaatteellisesti ja taloudellisesti merkittävä, sillä tehtaalla syntyy kierrätysterästä valtavia määriä. Jos tämä romu määriteltäisiin jätteeksi, se vaikeuttaisi teräksen kuljetusta, varastointia ja käyttöä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määritteli tehtaan ympäristöluvassa sen teräsromun jätteeksi lukuun ottamatta romua, joka hyödynnetään Raahen terästehtaalla. SSAB halusi romun kierrätystuotteeksi, jotta se voisi myydä sitä helposti myös muille käyttäjille.

– Nämä asiat ovat tulkinnanvaraisia. Ei meillä ole huonoa omatuntoa, vaikka määrittelimme teräsromun jätteeksi, sanoo aluehallintoviraston ympäristöneuvos Tero Mäkinen .

”Kaikilta osin jätettä”

Aluehallintovirasto (avi) ilmoitti vielä lausunnossaan, että lähtökohtaisesti teräsromu on kaikilta osin jätelainsäädännön tarkoittamaa jätettä. Jätelain 5. pykälän 2 momentin mukaan aine on sivutuote, jos se ”voidaan käyttää suoraan sellaisenaan tai sen jälkeen, kun sitä on muunnettu enintään tavanomaisen teollisen käytännön mukaisesti”. Avin mielestä vain SSAB:n Raahen tehtaalle toimitettu teräs täytti hakemuksessa sivutuotevaatimuksen.

– Romua pidetään jätteenä. Niitä käsittelevät yritykset ovat jäteyrityksiä. Eri asia on, jos tuote on kuranttia, esimerkiksi sellaisenaan käytettävä levy, Mäkinen sanoo.

Hämeenlinnan tehtaan teräsromu on lähinnä leikkuupaloja, joita syntyy teräksen käsittelyssä. Hämeenlinnassa kylmävalssataan ja pinnoitetaan Raahessa valmistettua kuumavalssattua terästä. Raahesta tuodaan tehtaalla noin miljoona tonnia terästä vuodessa.

Periaatteessa kyse on lähes puhtaasta raudasta, jota on käsitelty vahvaksi teräkseksi.

– Romussa eli kierrätysteräksessä ei ole myrkkyjä eikä muita aineita, jotka aiheuttaisivat vaaraa ympäristölle tai terveydelle, sanoo SSAB Europen ympäristöjohtaja Harri Leppänen .

Ympäristölupahakemuksen mukaan Hämeenlinnan tehtaalla syntyi kierrätysterästä 44 329 tonnia vuonna 2016. Kierrätysteräs on sellaisenaan teräksen raaka-aineeksi sopiva pörssituote. Hämeenlinnan tehtaan ”romun” arvo on noin 15 miljoonaa euroa.

Jäte vaatii luvat

Lainsäädäntö antaa mahdollisuuden käyttää jätettä. Jätelain mukaan jätettä ei kuitenkaan saa edes luovuttaa sellaiselle, jolla ei ole siihen ympäristölupaa tai jota ei ole merkitty jätehuoltorekisteriin. Jätteen käyttäminen on luvanvaraista.

– Jäteluokittelu aiheuttaisi lisävaatimuksia esimerkiksi romun varastointiin ja kuljetukseen, Leppänen kertoo.

Hämeen ely-keskus halusi myös lausunnossaan, jonka se antoi lupahakemuksesta, pitää teräsromun jätteenä. Se muutti mieltään antaessaan lausunnon SSAB:n valituksesta.

Vaasan hallinto-oikeuden mukaan sillä, mihin tehtaan toiminnassa syntyvä teräsromu toimitetaan, ei ole ratkaisevaa merkitystä arvioitaessa sivutuotteelle asetettuja vaatimuksia. Myös yhtiön ulkopuolelle toimitettava teräsromu voi olla sivutuotetta. HÄSA

Romukiista jo käsitelty Pohjois-Suomen ympäristökeskus määritteli vajaa 20 vuotta sitten Outokummun Tornion terästehtaan kuonan jätteeksi. Terästehtaat pitivät päätöstä lähes katastrofina, sillä teräksen tuotannossa syntyy mielikuvituksellinen määrä kuonaa. Tätä steriiliä mineraalia käytetään sellaisenaan esimerkiksi rakennusteollisuudessa, teiden pohjaamisessa ja luomuviljelyssä. Jos kuona olisi määritelty jätteeksi, sen hävittämisestä tai käytöstä olisi syntynyt Outokummulle ja Rautaruukille ongelma ja kustannus. Vaasan hallinto-oikeus piti äänestyspäätöksellä voimassa ympäristökeskuksen määritelmän. Korkein hallinto-oikeus lopulta päätti vuonna 2005, että Outokummun ferrokromin valmistuksessa syntyvä kuona on sivutuote. SSAB:n ympäristöluvissa kuona on määritelty suoraan ympäristöluvassa sivutuotteeksi. Ympäristökeskus perusteli kuoman määrittelemistä jätteeksi EU:n direktiivillä. Eurokansanedustaja Eija-Riitta Korhola (kok.) kysyi ympäristökomissaari Margot Wallströmiltä (sd.), tulkitaanko Suomessa EU:n direktiiviä oikein ja estetäänkö sillä kiertotaloutta. Wallström tuki ehdoitta ympäristökeskuksen päätöstä ja ilmoitti, että kuona on jätettä. Outokummun ympäristöluvassa kiisteltiin tuolloin myös teräsromun asemasta. Korkein hallinto-oikeus teki saman ratkaisun kuin Vaasan hallinto-oikeus nyt: Teräsromu ei ole jätettä.

