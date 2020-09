SSAB:ltä varastettiin satojen tuhansien eurojen arvosta tavaraa Hämeenlinnassa – Murtautujista yksi saatiin kiinni puistossa ja tuomittiin

SSAB:n Hämeenlinnan putkitehtaalta varastettiin yli 300 000 euron arvosta tavaraa. Varkaat olivat murtautuneet yöllä sisään tehtaan portista ja anastaneet tavarat tehtaan sisätiloista.

Poliisi sai yhden varkauteen osallistuneista kiinni saman yön aikana. Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi toukokuussa romanialaisen Viorel-Fanut Ganganin kahden vuoden ja kolmen kuukauden ehdottomaan vankeuteen törkeästä varkaudesta.

Valvontakameroiden kuvien mukaan anastukseen osallistui tehdasalueella kolme henkilöä. Tuomittua ei kuitenkaan tunnistettu kuvista.

Syytteen mukaan putkitehtaalta oli anastettu yön pikkutunneilla leukapaloja, holkkeja, rullia, kulutuslevyjä ynnä muuta teollisuustavaraa. Varkaiden saaliiksi oli jäänyt myös vajaan 2 000 euron arvosta SSAB:n alihankkijan tavaroita. Saaliista saatiin osa takaisin, joten tuomittu määrättiin korvamaan runsaat 162 000 euroa ja korot SSAB Europelle.

Kertomus ei uskottava

Tuomittu kiisti syytteen, mutta käräjäoikeus ei pitänyt hänen kertomusta uskottava. Gangan nimitti itseään kerjäläiseksi. Hänen kertomuksensa mukaan tuntematon serbialainen oli antanut hänelle 3 euroa ja tarjonnut töitä. Työstä oli luvattu 70 euroa palkkaa.

Gangan kertoi, että oli käynyt serbialaisen kanssa hakemassa metsästä lehdillä peiteltyjä tavaroita. Romanialaisen kertomuksen mukaan serbialainen oli hypännyt liikkuvasta autosta, kun poliisit olivat tavoittamassa heitä.

Käräjäoikeuden mielestä tekijät eivät olisi kerrotussa aikataulussa ehtineet siirtää tavaroita metsään ja peitellä niitä. Sitäkään tuomioistuin ei pitänyt uskottava, että saalis olisi ensin kuljettu metsään ja sitten toisella autolla tultu hakemaan se Helsingistä.

Kengänjälki täsmäsi

Poliisi löysi tehdasalueelta kengän jäljen, joka vastasi kooltaan ja kuvioltaan tuomitun kenkiä. Käräjäoikeuden mukaan Keskusrikospoliisin jalkineenjälkilausunnolle ei voida antaa ratkaisevaa merkitystä, mutta se tukee osaltaan syytettä. Pakettiautosta löydetyn anastetun omaisuuden ja tuomitun pakoyrityksen katsottiin niin ikään tukevan syytettä.

Suomessa on harvinaista, että raskaan teollisuuden tehtaalta varastetaan merkittävä määrä omaisuutta. Raskaita teollisuustuotteita on hankala kuljettaa. Tavaroille on oltava käyttäjä, joka maksaa niistä kunnollisen hinnan.

SSAB:n viestintä ilmoittaa, ettei yhtiö kommentoi tässä vaiheessa tapahtumia. Yhtiö perustelee sitä sillä, että asia on keskeneräinen.

SSAB:n putkitehtaalle murtauduttiin viime helmikuussa. Tuomittu on siitä lähtien ollut vankilassa.