Stand up -koomikot palaavat rikospaikalle – Kurpitsa-viikonloppu lupaa poskien kuumotusta

Viime kesänä ei järjestetty perinteisiä Tomaatteja, tomaatteja -festivaaleja, joten tapahtuman entiset taustajoukot ryhtyivät toimeen.

Syntyi Kurpitsaa-viikonloppu, jonka moottorina on aikoinaan seitsemän vuotta festivaalia johtanut Birgitta Putkonen .

– Ihmiset heräsivät siihen, ettei festivaalia nyt tulekaan ja alkoivat kysellä sen perään. Tomaattien kohtalosta en osaa sanoa mitään, mutta nyt ainakin tuomme Hämeenlinnaan 12 loistavaa ja hyvin erilaista stand up -koomikkoa, Putkonen sanoo.

– Kurpitsaa tulee Halloweenista ja oranssi väri sopii Hämeenlinnaan.

Esityksiä on Hämeenlinnan teatterin päänäyttämöllä, Verstaassa ja hotelli Vaakunassa.

Verstas-näyttämöä voidaan hyvällä syyllä pitää suomalaisen stand up -buumin syntypaikkana.

– Riku Suokas aloitti ClubActOne-iltamat Verstaassa vuonna 1995 ja siitähän se sitten alkoi, 28 vuotta Hämeenlinnan teatterissa näytellyt Putkonen sanoo.

Ensimmäisten joukossa lavakomiikan pariin tuolloin uskaltautui Hämeenlinnan oma Harri Ekonen , joka on mukana myös Kurpitsaa-tapahtumassa.

– Harri on alan uranuurtajia, hyvin lämminhenkinen ja sydämellinen esiintyjä, joka osaa nauraa itselleen.

Viikonlopun valtakunnallisesti tunnetuin nimi on Anitta Ahonen eli Iso A.

– Anitta on Juupajoen lahja suomalaiselle stand up -komiikalle. Hän on ronski puheissaan ja sanoo asioita niin suoraan, että poskia kuumottaa.

Muista esiintyjistä Putkonen nostaa esiin suvereenisti yleisön kanssa kommunikoivan Jussi Simolan ja somalitaustaisen Fathi Ahmedin , joka revittelee herkullisesti toisen polven maahanmuuttajan kokemuksilla Suomessa.

Paikallista väriä tapahtumassa edustaa Ekosen lisäksi entinen postimies Joonas Korhonen , joka itse kuvailee huumoriaan hyvän maun rajoilla keikkuvaksi.

Kurpitsaa pe-la 1.–2.11. Esitykset K-18.